Як нараховуються відпускні 2023 та за якою формулою: пояснює бухгалтер

Нещодавно уряд вніс ряд змін щодо компенсації та надання відпусток, трудового стажу та ін. Ці зміни мають діяти до кінця воєнного стану.

Нововведення прописані у Законі України від 15 березня 2022 року №2136-ІХ Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Що означають ці зміни та як тепер будуть нараховуватися відпускні – читайте в матеріалі.

Як нараховуються відпускні 2023: основні нововведення та закони

За словами бухгалтера Тетяни Качалки, рівно рік тому набрав чинності ЗУ № 2352-IX Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин. У ньому прописані зміни, які впливають на норми КЗпП та стосуються оплати відпустки.

Відповідно до закону про працю, працівник в Україні має право скористатися щорічною відпусткою зі збереженням місця роботи та зарплати. Виходячи з цього, відпускні кошти формально називають зарплатнею на час відпустки. Тобто в час відпочинку працівник не виконує роботу, а йому виплачується середній заробіток.

Як нараховуються відпускні 2023: формула

Те, яку суму випускних ви отримуєте, можна розрахувати, скориставшись простою формулою. В ній середній заробіток на день множать на кількість днів відпустки.

Для самостійного обчислення виконайте такі кроки:

обчисліть середній заробіток працівника за 1 день;

округліть суму (з копійками);

помножте те, що вийшло, на кількість календарних відпускних днів.

Суму середньоденної зарплати потрібно визначити, поділивши загальний розмір виплат за останній рік (2022) на кількість календарних днів у розрахунковому періоді.

Наприклад, 15 тис. ділимо на 20, і множимо на 5 днів відпустки. Виходить 3 750.

Не забудьте відняти неробочі дні, а також ті дні, які не відпрацювали без збереження зарплати. За законом, зарплату людині, яка бере відпустку, тепер мають виплачувати до її початку (але не завжди, це залежить від індивідуальних моментів договору).

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