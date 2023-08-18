Володимир Носов пояснив, чому настав час зміни фінансової системи, та поділився подробицями запуску WhiteBIT власного блокчейну WB Network

Людство підходить до етапу зміни фінансової системи і, відповідно, зміни золотого стандарту. Ним будуть цифрові активи.

Мало того, для молодого покоління Bitcoin вже є новим золотом – привабливим, надійним і ціннісним інвестиційним інструментом. Значення, роль і вплив цифрових активів на життя людства з часом лише зростатиме.

Про це в інтерв’ю YouTube-каналу Про бізнес і інвестиції розповів засновник та CEO однієї з найбільших криптовалютних бірж Європи родом з України WhiteBIT Володимир Носов.

– Світ прискорився. Все навколо змінюється. Фінансова система найбільш бюрократизована, на ній багато чого завʼязано, і змінити її найскладніше. Але тепер настав час її зміни, як і, зокрема, зміни золотого стандарту. Молоді люди, які виросли у високотехнологічну інформаційну епоху кіберспорту, месенджерів, інстаграму, тіктоку, блогерів, теж змінилися. Це абсолютно нове покоління. Потрібно розуміти – у всіх владних інстанціях покоління зміниться. Через 30-40 років ці люди будуть депутатами, міністрами. І якщо ти їм скажеш: давайте закріпимо нашу національну валюту золотим стандартом, вони цього не зрозуміють, – пояснив Володимир Носов, додаючи, що для цього покоління новим золотом вже є Bitcoin.

За його словами, прогнози, що через 5-10 років вартість Bitcoin перевищить $100 тис., а то й більше, – цілком реальна перспектива. Це про математику.

У світі 8 млрд людей, а біткоїнів тільки 21 млн. І більше їх не стане. Врахуємо, що значна частина цих біткоїнів загублена. Скільки у світі людей можуть мати цілий біткоїн? Доволі невелика кількість.

З огляду на рідкісність Bitcoin як товару і за умови збільшення аудиторії, вмотивованої на купівлю Bitcoin, його вартість може суттєво додати в ціні.

– Це зараз для людини, яка володіє 1 Bitcoin, коштів не дуже багато, близько $27 тис. Це суттєво, але коли Bitcoin коштуватиме, наприклад, $1 млн, той, у кого буде 1 Bitcoin, буде мати 1 млн. Проблема в тому, що ніхто не дотримує Bitcoin і продає його раніше. Тому що люди, до яких приходять гроші, – в них тремтять руки. Вони хочуть швидко заробити, а в підсумку втрачають, – зазначив Володимир Носов.

Також засновник та CEO WhiteBIT поділився подробицями запуску компанією власного блокчейну WB Network, який працює на алгоритмі консенсусу Proof-of-Authority (PoA).

WB Network вже пройшов аудит Hacken та отримав найвищу оцінку, що свідчить про повну безпеку власного блокчейну WhiteBIT. Базовою монетою блокчейну став підвищений WBT – WhiteBIT Coin.

– Є куди зростати. І ми йдемо цим шляхом. Я дуже сподіваюся, що наші клієнти, наше ком’юніті це бачать. І нам ще довго буде чим дивувати нашу аудиторію. Але вже сьогодні наявність власного блокчейну розв’язує нам руки щодо багатьох корисних інтеграцій. До того, скажу, що ми будемо працювати з проєктами, щоб вони розміщувалися на нашому блокчейні, – резюмував Володимир Носов.

Наприклад, Launchpad від WhiteBIT пропонує власникам WhiteBIT Coin (WBT) ексклюзивну можливість придбати токени перспективних криптовалютних проєктів за фіксованою ціною до їхнього виходу на ринок. Це своєю чергою буде підвищувати попит на WhiteBIT Coin.

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