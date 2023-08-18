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Економіка
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Євро здешевшало ще на 7 копійок: курс валют в Україні на 18 серпня

Гривня - долар
Фото: Depositphotos

У п’ятницю, 18 серпня, Національний банк України ще більше зміцнив гривню щодо євро, встановивши офіційний курс на рівні 39,84 грн/€1.

Порівняно з минулою добою євро здешевшав на сім копійок.

Офіційний курс долара, встановлений НБУ, залишається фіксованим від початку повномасштабної війни. З липня минулого року він становить 36,57 грн/$1.

Курс НБУ 18 серпня 2023

Фото: НБУ

В обмінниках українських банків вартість долара та євро відрізняється від офіційного курсу Нацбанку.

Курс валют у банках України 18 серпня 2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,75 41,75
Долар 37,35 37,95

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,85 41,85
Долар 37,35 38,25

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,88 41,15
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,80 42,10
Долар 37,20 38,30

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,80 42,00
Долар 37,35 38,25

Як відомо, Національний банк України планує перехід до більш гнучкого обмінного курсу гривні. Це передбачено Стратегією пом’якшення валютних обмежень.

Україна взяла на себе зобов’язання про повернення до гнучкого обмінного курсу в межах нової програми з Міжнародним валютним фондом.

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Джерело: Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

Джерело: НБУ
євро, Гривня, Гривня-долар, Курс валют, Курс валют в Україні
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