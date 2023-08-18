Євро здешевшало ще на 7 копійок: курс валют в Україні на 18 серпня
У п’ятницю, 18 серпня, Національний банк України ще більше зміцнив гривню щодо євро, встановивши офіційний курс на рівні 39,84 грн/€1.
Порівняно з минулою добою євро здешевшав на сім копійок.
Офіційний курс долара, встановлений НБУ, залишається фіксованим від початку повномасштабної війни. З липня минулого року він становить 36,57 грн/$1.
В обмінниках українських банків вартість долара та євро відрізняється від офіційного курсу Нацбанку.
Курс валют у банках України 18 серпня 2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,75
|41,75
|Долар
|37,35
|37,95
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,85
|41,85
|Долар
|37,35
|38,25
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,88
|41,15
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,80
|42,10
|Долар
|37,20
|38,30
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,80
|42,00
|Долар
|37,35
|38,25
Як відомо, Національний банк України планує перехід до більш гнучкого обмінного курсу гривні. Це передбачено Стратегією пом’якшення валютних обмежень.
Україна взяла на себе зобов’язання про повернення до гнучкого обмінного курсу в межах нової програми з Міжнародним валютним фондом.
Джерело: Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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