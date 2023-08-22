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Економіка
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Євро здорожчало майже на 20 копійок: курс валют 22 серпня

курс євро
Фото: Pexels

У вівторок, 22 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,89 грн/€1. Це на 17 копійок дорожче, ніж день тому.

Курс американського долара залишається без змін, він становить 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Який курс валют у банках України 22.08.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,8 41,8
Долар 37,35 38,05

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,85 41,85
Долар 37,35 38,25

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,95 41,15
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,90 42,15
Долар 37,35 38,45

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 41,00 42,10
Долар 37,40 38,30
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

євро, долар, Курс валют, Курс валют в Україні
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