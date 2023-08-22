Євро здорожчало майже на 20 копійок: курс валют 22 серпня

У вівторок, 22 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,89 грн/€1. Це на 17 копійок дорожче, ніж день тому.

Курс американського долара залишається без змін, він становить 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Який курс валют у банках України 22.08.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,8 41,8 Долар 37,35 38,05

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,85 41,85 Долар 37,35 38,25

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,95 41,15 Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,90 42,15 Долар 37,35 38,45

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 41,00 42,10 Долар 37,40 38,30

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

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