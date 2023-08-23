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Економіка
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Дрони для військових: Григорій Козловський та ФК Рух передали черговий пакет допомоги ЗСУ

Дрони для військових: Григорій Козловський та ФК Рух передали черговий пакет допомоги ЗСУ

Відомий львівський меценат та бізнесмен Григорій Козловський та його команда “жовто-чорних” передали українським військовим черговий пакет допомоги вартістю 4 млн грн. Цього разу в рамках ініціативи Пташки Перемоги було закуплено 180 дронів.

Григорій Козловський та ФК Рух передали ЗСУ пакет допомоги у 4 млн грн

На фронт до українських воїнів 103-ї та 125-ї бригад ТрО ЗСУ, 24-ї ОМБр імені Короля Данила, 80-ї ДШБ ДШВ, 77-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ та 7-ї ОШБ вирушили дрони різних типів. “Пташки” також були доставлені прикордонникам та розвідникам. Дрони безпосередньо на передовій отримають хлопці, які боронять нашу країну.

Військовим передали:

  • 240 FPV-дронів (бойові);
  • 31 Mavic та 1 MATRICE 30Т (розвідувальні);
  • антидронову рушницю.

Григорій Козловський та ФК Рух передали ЗСУ пакет допомоги у 4 млн грн

БО Рух у майбутнє, засновником якого є Григорій Козловський, та ФК Рух взяли участь в ініціативі Пташки Перемоги під патронатом Львівської ОВА, профінансувавши закупівлю дронів.

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький зазначив, що в межах ініціативи планувалося передати військовим 1 тис. дронів.

– Загалом за менш ніж п’ять місяців вдалося передати нашим оборонцям 1 154 дрони. Але ми не зупинятимемося на цьому, а зробимо все від нас залежне, аби якомога більше таких “пташок” відправлялись на фронт, адже вони зберігають життя українських військових та вбивають окупантів. Дякую всім, хто долучився до цієї ініціативи. В єдності сила, і Перемога буде за нами! – зазначив Козицький.

Григорій Козловський та ФК Рух передали ЗСУ пакет допомоги у 4 млн грн

Григорій Козловський разом з ФК Рух допомагають українським військовим з перших днів військової агресії Росії. Нещодавно ФК Рух та його засновник Григорій Козловський передали до Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного комплект обладнання для навчальної кімнати аеророзвідки. До комплекту допомоги увійшли лед-панелі, сенсорний стіл, мультитач-панель та потужні ноутбуки.

Григорій Козловський та ФК Рух передали ЗСУ пакет допомоги у 4 млн грн

Григорій Козловський зазначив, що спортсмени “допомагали й допомагатимуть нашим славним воїнам боротися з тією нечистю, яка напала на Україну”. Рухівці мають пряму комунікацію з військовими підрозділами, іншими благодійними фондами та волонтерськими організаціями.

– Клуб намагається допомогти всіма доступними методами. І ця допомога не припиниться, а навпаки – лише збільшуватиметься, – зазначив меценат.

Війна в Україні, Григорій Козловський, Дрони
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