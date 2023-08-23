НБУ знову знизив курс євро: скільки коштує валюта в банках 23 серпня
Після різкого здорожчання Нацбанк України знову знизив офіційний курс гривні щодо євро до 39,8 грн/€1.
Тобто євровалюта здешевшала за день на 8 копійок.
Американський долар коштує 36,57 грн/$1. Його курс на цьому рівні зафіксовано НБУ у липні 2022 року.
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|41,2
|42,2
|Долар
|37,75
|38,35
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|41,2
|42,2
|Долар
|37,9
|38,7
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|38,95
|40,04
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|41,25
|42,5
|Долар
|37,9
|38,8
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|41,1
|42,2
|Долар
|37,45
|38,35
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
86 днів на Азовсталі під постійним прицілом російських терористів. 11 місяців полону. Пекельна Оленівка та російська тюрма. Усе це пережила 55-річна одеситка Світлана Ворова. Вона вступила до полку Азов після загибелі сина на війні і була там діловодом. Нині Світлана на волі, проходить реабілітацію і, попри пережите пекло, планує повернутися на службу.Христина Гавриш