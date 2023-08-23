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Економіка
Валентина Летяк, редакторка стрічки

НБУ знову знизив курс євро: скільки коштує валюта в банках 23 серпня

євро
Фото: Pixabay

Після різкого здорожчання Нацбанк України знову знизив офіційний курс гривні щодо євро до 39,8 грн/€1.

Тобто євровалюта здешевшала за день на 8 копійок.

Американський долар коштує 36,57 грн/$1. Його курс на цьому рівні зафіксовано НБУ у липні 2022 року.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 41,2 42,2
Долар 37,75 38,35

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 41,2 42,2
Долар 37,9 38,7

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 38,95 40,04
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 41,25 42,5
Долар 37,9 38,8

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 41,1 42,2
Долар 37,45 38,35
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НБУ знову знизив курс євро: скільки коштує валюта в банках 23 серпня

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

євро, Долар-гривня, Курс валют, Курс валют в Україні, Курс долара
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