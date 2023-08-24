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Економіка
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Вартість євро і долара в обмінниках зросла: курс валют в Україні 24 серпня

Вартість євро і долара в обмінниках зросла: курс валют в Україні 24 серпня
Фото: УНІАН

У четвер, 24 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,53 грн/€1. Це на 27 копійок дешевше, ніж день тому.

Курс американського долара залишається без змін, він становить 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Який курс валют у банках України 24.08.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 41,1 42,1
Долар 37,75 38,35

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 41,10 42,10
Долар 37,95 38,75

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,82 41,15
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 41,40 42,60
Долар 38,00 38,90

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 41,30 42,50
Долар 37,70 38,80
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

євро, Курс валют, Курс валют в Україні, Курс долара
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