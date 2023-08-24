Вартість євро і долара в обмінниках зросла: курс валют в Україні 24 серпня
У четвер, 24 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,53 грн/€1. Це на 27 копійок дешевше, ніж день тому.
Курс американського долара залишається без змін, він становить 36,57 грн/$1.
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Який курс валют у банках України 24.08.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|41,1
|42,1
|Долар
|37,75
|38,35
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|41,10
|42,10
|Долар
|37,95
|38,75
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,82
|41,15
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|41,40
|42,60
|Долар
|38,00
|38,90
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|41,30
|42,50
|Долар
|37,70
|38,80
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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