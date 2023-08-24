Як вигідно надіслати гроші в Україну: сервіс ZEN.COM
Європейський фінансово-технічний проєкт ZEN.COM з липня 2023 року надає українцям можливість дешево та зручно відправляти гроші з європейських та інших країн світу в Україну. Як скористатися послугою — розповідаємо далі.
ZEN.COM: як швидко отримати кошти
Скористатися мобільним застосунком ZEN.COM та переказати гроші в Україну можуть як власники карти ZEN Mastercard®, так і клієнти будь-яких інших фінансових установ.
Для власників рахунків і карток ZEN Mastercard® доступні особливі привілеї — можливість відкрити унікальний рахунок у мультивалюті. Це означає, що переказати гроші можна в USD або EUR, PLN чи GBP, а також скористатися однією з 25 інших валют.
Відкрити рахунок можна прямо в мобільному застосунку. Вам не знадобиться йти до банку та збирати купу документів, тож процедура займе всього декілька хвилин.
Просто завантажте ZEN.COM на свій персональний гаджет і пройдіть нескладну реєстрацію — мультивалютний рахунок відкривається миттєво!
Отримати гроші в Україні дуже просто: скористайтеся однією з доступних систем переказів:
- ZEN Buddies;
- SWIFT;
- PrivatMoney;
- SEPA.
Про кожну з них розповімо детальніше.
Система ZEN Buddies
Використовувати цю систему переказів зручно та вигідно, проте як відправник, так і одержувач мають бути користувачами сервісу ZEN.COM. Уся процедура займатиме буквально 2–3 хвилини.
Щоб надіслати необхідну суму, достатньо лише вказати номер телефону одержувача — переказ буде виконано автоматично.
Система переказів SWIFT
Це один із найпопулярніших способів отримати міжнародний переказ. Його особливість полягає в тому, що сплату комісійної винагороди за відправлення коштів можна покласти на отримувача чи поділити між одержувачем і відправником:
- у першому випадку скористайтеся SWIFT OUR;
- у другому — SWIFT SHA.
Перекази з PrivatMoney
Найвигідніший і найпростіший спосіб отримати гроші з-за кордону в Україні. Завдяки співпраці ZEN.COM та PrivatMoney до 18.11.2023 комісія за перекази не нараховуватиметься, тож ані відправник, ані отримувач не витрачатимуть зайвих коштів.
В Україні отримати гроші можна в трьох валютах на вибір:
- долари США;
- євро;
- гривні.
Розробники повідомляють, що зовсім скоро з’явиться можливість отримувати перекази й у польських злотих.
Для відправлення коштів в Україну достатньо вказати ПІБ одержувача та номер його картки чи рахунку. Перекази PrivatMoney через ZEN.COM — це вигідно, швидко та просто!
Послуга надається за співпраці сервісу ZEN.COM з Приватбанком — лідером українського ринку з надання банківських послуг.
Система переказів SEPA
Це досить простий і зручний спосіб отримати в Україні кошти з-за кордону, проте підходить він лише тим, хто робить перекази в євровалюті.
Система SEPA актуальна для роботи з рахунками, що відкриті в Європейській економічній зоні, та використовується не всіма українськими фінансовими установами.
Більше інформації щодо особливостей роботи мобільного застосунку та отримання коштів з-за кордону в Україні доступно на сайті zen.com.
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