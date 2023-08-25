Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Євро та долар перед вихідними дещо здорожчали: курс валют в Україні на 25 серпня
У п’ятницю, 25 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,65 грн/€. Це на 12 копійок дорожче, ніж у понеділок.
Курс американського долара залишається без змін, він становить 36,57 грн/$.
Який курс валют у банках України 25.08.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|41,00
|42,00
|Долар
|37,75
|38,35
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,10
|42,10
|Долар
|37,95
|38,75
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|38,95
|40,04
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|41,30
|42,50
|Долар
|37,85
|38,75
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|41,00
|42,25
|Долар
|37,60
|38,70
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Відео