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Економіка
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Євро та долар перед вихідними дещо здорожчали: курс валют в Україні на 25 серпня

Євро та долар перед вихідними дещо здорожчали: курс валют в Україні на 25 серпня
Фото: Depositphotos

У п’ятницю, 25 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,65 грн/€. Це на 12 копійок дорожче, ніж у понеділок.

Курс американського долара залишається без змін, він становить 36,57 грн/$.

Який курс валют у банках України 25.08.2023:

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Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 41,00 42,00
Долар 37,75 38,35

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,10 42,10
Долар 37,95 38,75

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 38,95 40,04
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 41,30 42,50
Долар 37,85 38,75

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 41,00 42,25
Долар 37,60 38,70
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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