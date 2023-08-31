Євро різко здорожчало: курс валют 31 серпня
Національний банк України у четвер, 31 серпня, різко підвищив офіційний курс євро щодо гривні до рівня 39,79 грн/€1.
Тобто, вартість євровалюти зросла відразу на 28 копійок у порівнянні з попереднім банківським днем.
Курс американського долара залишається незмінним з липня минулого року і становить 36,57 грн/$1.
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,6
|41,6
|Долар
|37,3
|37,9
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,7
|41,7
|Долар
|37,5
|38,3
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|38,95
|40,04
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|41,00
|41,80
|Долар
|37,5
|38,2
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,6
|41,7
|Долар
|37,4
|38,2
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
Наші армійці поступово просуваються уперед на Запорізькому напрямку, випалюючи позиції окупантів. Щоправда, ті й самі залюбки криють артилерією своїх же, розносячи те, що лишилось від укріплень на друзки. Про це свідчать полонені, яким пощастило вижити під подвійним щільним вогнем. Це вони називають суцільним пеклом. Нині із захопленими вояками ворожої армії – працюють слідчі СБУ.Андрій Почтєв