Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Статті
Дев’ята річниця кривавого серпня: головні факти про Іловайський котел
У Дніпрі затримали поліцейського, який застрелив чоловіка під час перевірки авто
У бою на Бахмутському напрямку загинули шестеро пілотів – речник бригади
Помилка – це єдиний варіант: як могла статися авіакатастрофа, в якій загинули Джус, Проказін і Мінка
Скандальний удар у п’ятому раунді: WBA винесла вердикт щодо бою Усик – Дюбуа
Економіка
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Євро різко здорожчало: курс валют 31 серпня

курс євро
Фото: Pexels

Національний банк України у четвер, 31 серпня, різко підвищив офіційний курс євро щодо гривні до рівня 39,79 грн/€1.

Тобто, вартість євровалюти зросла відразу на 28 копійок у порівнянні з попереднім банківським днем.

Курс американського долара залишається незмінним з липня минулого року і становить 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,6 41,6
Долар 37,3 37,9

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,7 41,7
Долар 37,5 38,3

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 38,95 40,04
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 41,00 41,80
Долар 37,5 38,2

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,6 41,7
Долар 37,4 38,2
Читайте також
НБУ пом’якшив обмеження щодо продажу безготівкової валюти населенню
долари

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

євро, Курс валют, Курс валют в Україні, Курс долара, НБУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Долар може зрости. Експерт розповів, чого очікувати від валюти у вересні
Долари
Долар та євро в обмінниках банків продовжують дешевшати: курс валют 30 серпня
євро
Долар та євро здешевшали в обмінниках банків: курс валют 29 серпня
Євро різко здорожчало: курс валют 31 серпня
НБУ пом’якшив обмеження щодо продажу безготівкової валюти населенню
долари
Євро здешевшало на 14 копійок: курс валют 28 серпня
Курс валют, долари
Ігри
Відео
Частини тіл росіян розкидало на дерева: полонені окупанти божаться не повертатися в Україну

Наші армійці поступово просуваються уперед на Запорізькому напрямку, випалюючи позиції окупантів. Щоправда, ті й самі залюбки криють артилерією своїх же, розносячи те, що лишилось від укріплень на друзки. Про це свідчать полонені, яким пощастило вижити під подвійним щільним вогнем. Це вони називають суцільним пеклом. Нині із захопленими вояками ворожої армії – працюють слідчі СБУ.

Андрій Почтєв
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (30.08.2023)
Євро різко здорожчало: курс валют 31 серпня
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (30.08.2023)
Євро різко здорожчало: курс валют 31 серпня
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (30.08.2023)
Євро різко здорожчало: курс валют 31 серпня
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (30.08.2023)
Євро різко здорожчало: курс валют 31 серпня
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь