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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

У перший день осені євро подешевшало: курс валют 1 вересня

курс євро
Фото: Pixabay

У п’ятницю, 1 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,74 грн/€1. Це на 5 копійок дешевше, ніж учора.

Курс американського долара залишається без змін, він становить 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Який курс валют у банках України 01.09.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,6 41,6
Долар 37,3 37,9

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,7 41,7
Долар 37,5 38,3

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,80 41,15
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 41,00 41,80
Долар 37,5 38,2

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,9 41,9
Долар 37,5 38,3
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

євро, долар, Курс валют, Курс валют в Україні
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