У перший день осені євро подешевшало: курс валют 1 вересня

У п’ятницю, 1 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,74 грн/€1. Це на 5 копійок дешевше, ніж учора.

Курс американського долара залишається без змін, він становить 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Який курс валют у банках України 01.09.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,6 41,6 Долар 37,3 37,9

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,7 41,7 Долар 37,5 38,3

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,80 41,15 Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж Євро 41,00 41,80 Долар 37,5 38,2

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,9 41,9 Долар 37,5 38,3

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.