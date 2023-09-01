У перший день осені євро подешевшало: курс валют 1 вересня
У п’ятницю, 1 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,74 грн/€1. Це на 5 копійок дешевше, ніж учора.
Курс американського долара залишається без змін, він становить 36,57 грн/$1.
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Який курс валют у банках України 01.09.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,6
|41,6
|Долар
|37,3
|37,9
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,7
|41,7
|Долар
|37,5
|38,3
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,80
|41,15
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|41,00
|41,80
|Долар
|37,5
|38,2
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,9
|41,9
|Долар
|37,5
|38,3
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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