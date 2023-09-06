Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Євро здешевшало аж на 25 копійок: курс валют в Україні на 6 вересня
У середу, 6 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,25 грн/€1. Це на 25 копійок дешевше, аніж день тому.
Курс американського долара залишається без змін, він становить 36,57 грн/$1.
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Який курс валют у банках України 06.09.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40
|41
|Долар
|37,1
|37,7
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,15
|41,15
|Долар
|37,05
|38,10
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,30
|40,65
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,30
|41,10
|Долар
|37,30
|37,80
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,35
|41,35
|Долар
|37,20
|37,95
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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