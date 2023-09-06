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Економіка
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Євро здешевшало аж на 25 копійок: курс валют в Україні на 6 вересня

Євро здешевшало аж на 25 копійок: курс валют в Україні на 6 вересня
Фото: Depositphotos

У середу, 6 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,25 грн/€1. Це на 25 копійок дешевше, аніж день тому.

Курс американського долара залишається без змін, він становить 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Який курс валют у банках України 06.09.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40 41
Долар 37,1 37,7

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,15 41,15
Долар 37,05 38,10

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,30 40,65
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,30 41,10
Долар 37,30 37,80

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,35 41,35
Долар 37,20 37,95
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

євро, долар, Курс валют, Курс валют в Україні
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