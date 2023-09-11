У рамках ініціативи ОКО ЗА ОКО сили оборони отримали 25 розвідкомплексів ШАРК

Мережа ОККО й фонд Повернись живим завершили передачу силам оборони розвідувальних безпілотних комплексів ШАРК у рамках спільної ініціативи ОКО ЗА ОКО. Усі 25 комплексів уже відправлено на передову. Три останні – 11 вересня.

Завдяки роботі ШАРКІВ ворогові уже завдано значних втрат у живій силі і техніці. Наприклад, тільки один із цих 25 розвідкомплексів допоміг знищити на Запорізькому напрямку 5 зенітно-ракетних комплексів Бук, систему залпового вогню Град, декілька гармат і гаубиць. Крім того, з допомогою ШАРКІВ, уперше за російсько-українську війну було знищено комплекс радіолокаційної боротьби Свєт-КУ і вкрай рідкісну ворожу РЛС Яструб АВ. Серед інших вражених цілей – такі об’єкти РЕБ і РЛС як Поле-21, Зоопарк-1М, Леєр-2, десятки одиниць артилерії та бронетехніки тощо.

ШАРКИ у рамках ініціативи ОКО ЗА ОКО отримали майже всі артилерійські бригади й розвідувальні батальйони, що воюють у складі ЗСУ. Крім того, 4 комплекси передано морській піхоті, 3 — механізованим бригадам, 2 – Головному управлінню розвідки МОУ, 1 — підрозділові технічної розвідки навчального центру, який виконує бойові завдання на фронті. Ще один комплекс відіграв неабияку роль у літній наступальній кампанії — його отримала окрема рота розвідки, яка успішно попрацювала на Запорізькому напрямку.

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Це дуже ефективна інвестиція в перемогу. На придбання комплексів ми витратили 325 мільйонів гривень, а вони уже допомогли знищити ворожу техніку на кілька мільярдів гривень. І продовжують працювати на лінії фронту, – коментує СЕО ОККО Василь Даниляк. – Наша мережа ОККО відраховувала на закупівлю цієї техніки по 1 грн з кожного проданого літра брендового пального Pulls, яке ми тепер називаємо пальним помсти. Не перестаю дякувати усім українцям, які долучилися до нашої ініціативи.

25 розвідкомплексів ШАРКів вже працюють на передовій. Завдяки великій дальності та тривалості польоту виявляють у тилу ворога “велику рибу” — зенітні ракетні комплекси, реактивні системи залпового вогню, радіолокаційні станції, засоби радіоелектронної боротьби і розвідки — і коригують вогонь нашої артилерії по них. Важливо також, що це не просто безпілотники, а самодостатні комплекси на базі повнопривідного переобладнаного шасі — це робить роботу екіпажів ефективнішою і безпечнішою, — говорить директор Повернись живим Тарас Чмут.

Нагадаємо, що до складу кожного розвідувального комплексу ШАРК входить обладнане пунктом управління прохідне авто Torsus Terrastorm від Pulsar Expo, пускова установка і два БпЛА з розмахом крил 3,4 метра і здатністю працювати у повітрі до 4 годин. Вони стійкі до засобів РЕБ і можуть здійснювати адаптивний трекінг цілі навіть при швидкості об‘єкта у 100 км/год.

Додатково до цього в рамках ініціативи ОКО ЗА ОКО було придбано для сил оборони України ще 25 безпілотників про запас: з метою заміни тих апаратів, що можуть бути втрачені у процесі виконання бойових завдань.

Фото: мережа ОККО й фонд Повернись живим

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