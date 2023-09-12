Декретна відпустка 2023: скільки отримують вагітні жінки та як розрахувати розмір допомоги
Вагітність та народження малюка – важлива подія у житті кожної жінки. А допомога по вагітності та пологах – суттєва фінансова підтримка для майбутніх матусь.
Факти ICTV дізнавалися, скільки отримує жінка в декреті у 2023 році, як розраховується ця сума та як виплачується допомога для майбутніх матусь.
Декретні виплати в Україні 2023: що це та скільки надається допомога
Старша бухгалтерка з нарахування заробітної плати ТОВ СЛМ Новини Ірина Червінська пояснила, як саме розраховуються декретні виплати у 2023 році.
Допомога по вагітності та пологах, або її ще називають декретні виплати, — це обов’язкова виплата з Пенсійного фонду України, яку отримує кожна жінка після надання спеціального лікарняного Вагітність і пологи.
Підставою для призначення допомоги по вагітності та пологах є листок непрацездатності, відкритий медзакладом, у якому жінка перебуває на обліку.
Е-лікарняний зазвичай видається з 30 тижнів вагітності. Винятком є жінки-чорнобильці, які можуть піти в декретну відпустку з 27 тижнів вагітності.
Проте у липні 2023 року у Верховній Раді ухвалили важливі зміни щодо декретної відпустки. Жінкам дозволили збільшувати післяпологову частину відпустки, зменшуючи допологову. Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, це передбачено законопроєктом №9271.
Відповідно до нього, жінка, яка працює, за відсутності медичних протипоказань та за наявності такого бажання може розпочати відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами пізніше, ніж передбачено законодавством. У такому разі кількість днів відпустки після пологів пропорційно збільшиться.
Загалом на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами передбачено 126 календарних днів (140 календарних днів у разі народження двох і більше дітей або ускладнень під час пологів).
До ухвалення законопроєкту 70 з них надавалося до пологів і 56 — після. Для жінок, які належать до 1–3 категорій осіб, постраждалих від Чорнобильської катастрофи, допологова частина відпустки тривала 90 днів (саме така кількість днів оплачується вагітній жінці, яка йде у декретну відпустку).
Проте зараз жінки можуть переносити цю частину відпустки на період після пологів як повністю, так і частково.
Хто може отримати декретні виплати
Отримати державну допомогу з вагітності та пологів можуть як працюючі, так і безробітні жінки.
– Жінкам, які взагалі не мають роботи та не стоять на біржі праці, декретні гроші виплачує управління соціального захисту населення, – каже бухгалтерка.
Розмір допомоги в декреті 2023
Допомога по вагітності та пологах виплачується працюючим жінкам у розмірі 100% середньої зарплати (доходу), незалежно від страхового стажу, за рахунок коштів Пенсійного фонду України (ч. 1 ст. 26 Закону Про загальнообов’язкове державне соцстрахування).
– Тобто розрахунок відпустки по вагітності та пологах оплачується в розмірі 100% середньої зарплати, незалежно від того, який страховий стаж є в людини: пропрацювала вона рік, два чи десять, – каже Ірина Червінська.
А також у ПФУ наголошують, що розмір допомоги за один день декретної відпустки обчислюється шляхом ділення заробітку за останні 12 місяців, що передують місяцю настання страхового випадку, на кількість календарних днів перебування в трудових відносинах.
Тобто якщо жінка за останні 12 місяців працювала лише шість місяців, то під час розрахунку враховується фактично відпрацьований період за ці 12 місяців.
– Тобто, якщо жінка йде у декретну відпустку з травня, то розрахунок по заробітній платні береться з травня попереднього року до квітня теперішнього (12 місяців). Але до заробітної платні належать усі виплати, за які підприємство сплачує ЄСВ. Сюди входять і премії, і відпустки, і доплати, і звичайна зарплата, і інші виплати. Тобто усі ці виплати входять до розрахунку середньої заробітної плати, але не вище суми, з якої сплачується ЄСВ (зараз це 100 500 грн), – каже Червінська.
А розмір виплат жінок-підприємиць залежить від величини єдиного соціального внеску, який вони сплачували протягом останнього року.
– Тобто жінці, яка провадить незалежну професійну діяльність, допомога по вагітності та пологах надається за умови, що вона перебуває в статусі застрахованої особи та не має заборгованості зі сплати єдиного внеску за період до видачі листка непрацездатності (за місяці розрахункового періоду, а також у місяць видачі листка непрацездатності), – зазначають у Фонді.
Виплата здійснюється одразу за весь період декретної відпустки за рахунок коштів ПФУ, незалежно від кількості днів, фактично використаних до пологів.
А для непрацюючих жінок розмір декретних виплат встановлено на рівні 25% від прожиткового мінімуму для працездатної особи (2 684 грн) з розрахунку на місяць.
Відповідно, розмір декретних для жінок, які не працюють, становить –671 грн на місяць.
Як самостійно розрахувати розмір декретної виплати 2023
– Середню заробітну плату за один місяць множимо на 12 місяців та ділимо на 365 днів. А потім цю суму множимо на кількість днів декретної відпустки, – каже Червінська.
Якщо жінка перед декретом відпрацювала повні 12 календарних місяців та, наприклад, отримувала зарплату 15 тис. грн:
(15 000 (зарплата) х 12 місяців) / 365 календарних днів року х 126 календарних днів відпустки = 62 136,9 грн (сума декретних виплат).
Якщо пологи відбулись з ускладненнями, або в жінки народилося двоє та більше дітей, то сума декретних становитиме:
(15 000 (зарплата) х 12 місяців) / 365 календарних днів року х 140 календарних днів відпустки = 69 041 грн.
Якщо декретні отримує жінка-чорнобилець:
(15 000 (зарплата) х 12 місяців) / 365 календарних днів року х 180 календарних днів відпустки = 88 767, 12 грн.
Якщо жінка протягом останніх 12 місяців має страховий стаж менш як шість місяців, її середньоденний заробіток не повинен перевищувати розміру двократної мінімальної зарплати (в розрахунку на день), встановленої законом у місяці подачі листка непрацездатності.
Наприклад, якщо працівниця відпрацювала повні пʼять місяців та отримувала зарплату за місяць, наприклад, 12 тис. грн. За п’ять місяців – це 60 тис. грн. Ані відпусток без збереження зарплати, ані лікарняних вона не мала.
Середньоденна сума заробітку такої жінки становитиме: 60 000 (нарахована зарплата за 5 місяців) / кількість днів за 5 місяців (31+30+31+30+31) = 392 грн.
У 2023 році мінімальна зарплата становить 6 700 грн. Тому визначаємо середньоденну мінімальну зарплату. Для цього мінімальну зарплату ділимо на 30,44 (середньомісячну кількість календарних днів у році): 6 700 / 30,44 = 220,10 грн.
Двократний розмір мінімальної зарплати в розрахунку на день становитиме: 220,10 × 2 = 440,21 грн.
Після цього порівнюємо середньоденну суму заробітку жінки та двократний розмір мінімальної зарплати: 392 грн < 440,21 грн.
Оскільки середньоденна зарплата жінки (392 грн) не перевищує показника двократного розміру мінімальної зарплати, розрахунок декретних відбуватиметься так: 392 грн × 126 календарних днів = 49 392 грн (сума декретних виплат).
Якби середньоденна зарплата жінки удвічі перевищила розмір мінімальної зарплати (440,21 грн), то під час розрахунку декретних уже застосовувалася б сума 440,21 грн.
Крім того, у ПФУ додають, що для жінок, які працюють, максимальний розмір допомоги – 100 500 грн на місяць (15 мінімальних заробітних плат), а мінімальний – 6 700 грн на місяць.
Яким чином виплачується декретна відпустка
Спершу жінка має відкрити е-лікарняний або листок непрацездатності, який видається з 30 тижнів вагітності. Винятком є жінки-чорнобильці, які можуть піти в декретну відпустку з 27 тижнів вагітності.
Формується листок непрацездатності на основі електронного медичного висновку, який створює лікар.
Такий е-лікарняний потрапляє до Електронного реєстру листків непрацездатності, сповіщення про відкриття вашого е-лікарняного надійде роботодавцю в кабінеті страхувальника на Порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.
– Проте сплачувати лікарняний можна лише тоді, коли він отримує статус Готовий до сплати. Для декретних лікарняних термін зміни статусу становить сім днів після дати відкриття, – каже бухгалтерка.
Коли лікарняний змінює статус на Готовий до сплати, на підприємстві, де працює вагітна, бухгалтери вносять усі дані до бази та розраховують жінку.
– Після розрахунку декретної виплати бухгалтер відправляє відповідну заявку до ПФУ. Потім Пенсійний фонд відшкодовує підприємству ці кошти. Коли виплата надходить до бухгалтера, кошти виплачуються вагітній, – додає Червінська.
Завантаження
Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.Наталія Кулик