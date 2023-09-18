НБУ різко знизив курс євро: скільки коштує валюта в банках 18 вересня
У понеділок, 18 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 38,96 грн/€1. Це на 27 копійок дешевше, ніж до вихідних.
Курс американського долара залишається без змін, він становить 36,57 грн/$1.
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Який курс валют у банках України 18.09.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,1
|41,1
|Долар
|37,5
|38,1
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,55
|41,55
|Долар
|37,85
|38,75
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,03
|40,40
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,80
|41,60
|Долар
|37,60
|38,40
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,20
|41,30
|Долар
|37,60
|38,40
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.Наталя Луценко