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Економіка
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

НБУ різко знизив курс євро: скільки коштує валюта в банках 18 вересня

курс євро
Фото: Pexels

У понеділок, 18 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 38,96 грн/€1. Це на 27 копійок дешевше, ніж до вихідних.

Курс американського долара залишається без змін, він становить 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Зараз дивляться

Який курс валют у банках України 18.09.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,1 41,1
Долар 37,5 38,1

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,55 41,55
Долар 37,85 38,75

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,03 40,40
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,80 41,60
Долар 37,60 38,40

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,20 41,30
Долар 37,60 38,40
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

євро, долар, Курс валют, Курс валют в Україні
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
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