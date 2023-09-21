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Економіка
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Долар і євро в обмінниках банків подешевшали: курс валют 21 вересня

Долар і євро в обмінниках банків подешевшали: курс валют 21 вересня
Фото: Depositphotos

У четвер, 21 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,14 грн/€1. Це на 1 копійку менше, ніж день тому.

Курс американського долара залишається без змін, він становить 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Зараз дивляться

Який курс валют у банках України 21.09.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,45 41,45
Долар 37,7 38,1

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,50 41,50
Долар 37,85 38,75

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,00 40,35
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,70 41,20
Долар 37,50 38,20

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,20 41,10
Долар 37,65 38,25
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

євро, долар, Курс валют, Курс валют в Україні
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