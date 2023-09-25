Євро та долар зберігають стабільність: курс валют в Україні 25 вересня
У понеділок, 25 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 38,90 грн/€1. Якщо порівняти з минулим тижнем, він не змінився.
Курс американського долара залишається без змін, він становить 36,57 грн/$1.
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Який курс валют у банках України 25.09.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,15
|41,15
|Долар
|37,3
|37,9
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,30
|41,30
|Долар
|37,60
|38,45
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,03
|40,35
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,50
|41,00
|Долар
|37,40
|37,95
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,75
|40,75
|Долар
|37,25
|37,85
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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Дуже важливий візит і дуже вагомі результати – так охарактеризував поїздку до Америки президент України Володимир Зеленський. Після зустрічі з Джо Байденом і його командою, котра завершилася пізно ввечері за Київським часом, можна говорити про новий оборонний пакет на 325 мільйонів доларів – це засоби ППО, артилерія, снаряди.Олена Фроляк