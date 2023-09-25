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Економіка
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Євро та долар зберігають стабільність: курс валют в Україні 25 вересня

євро
Фото: Pixabay

У понеділок, 25 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 38,90 грн/€1. Якщо порівняти з минулим тижнем, він не змінився.

Курс американського долара залишається без змін, він становить 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Зараз дивляться

Який курс валют у банках України 25.09.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,15 41,15
Долар 37,3 37,9

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,30 41,30
Долар 37,60 38,45

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,03 40,35
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,50 41,00
Долар 37,40 37,95

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,75 40,75
Долар 37,25 37,85
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

євро, долар, Курс валют, Курс валют в Україні
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