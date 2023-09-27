Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Що таке анексія та її відмінність від окупації: розповідаємо простими словами
Покарання не уникнути: що загрожує чоловікам, які незаконно виїхали за кордон
Вибрався з Азовсталі та пройшов 200 км пішки: військовий розповів, як врятувався від полону
Чи працює Укрпошта під час повітряної тривоги та відключень світла
Мілевського ушпиталили до лікарні, він у важкому стані – що відомо
Економіка
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Мінімальна зарплата збільшуватиметься двічі у 2024 році – проєкт бюджету

гроші, гривні
Фото: Unsplash

Український уряд схвалив підвищення мінімальної заробітної плати з 2024 року. Відповідні зміни закладено в проєкті державного бюджету на наступний рік.

Так, з 1 січня 2024 року мінімальна зарплата становитиме 7,1 тис. грн, а з 1 квітня – 8 тис. грн. Також із 1 січня зросте прожитковий мінімум до 2 920 грн.

Мінімальна зарплата в Україні в 2024 році: на що розраховувати українцям

Зараз дивляться

Як відомо, розмір податків залежить від мінімальної зарплати. Так, фізичним особам-підприємцям (ФОП) доведеться платити єдиний соціальний внесок (ЄСВ) з 1 січня у розмірі 1 562 грн, а з 1 квітня – 1 760 грн. Зараз ЄСВ становить 1 474 грн (22% від 6,7 тис. грн – мінімальної зарплати).

Згідно з проєктом бюджету на 2024 рік, ключові акценти: оборона й безпека України, соціальна сфера, медицина та освіта, підтримка ветеранів, відновлення української економіки.

Водночас видатки у проєкті бюджету-2024 на вибори в Україні в наступному році не передбачено.

Читайте також
Розглядаємо найгірші сценарії: голова Укренерго про підготовку до зими
Мінімальна зарплата збільшуватиметься двічі у 2024 році – проєкт бюджету

Війна в Україні, Гроші, Зарплата, Зарплати, Зарплати в Україні, Мінімальна зарплата
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Над Дніпропетровською областю приземлили БпЛА – ОВА
мобільні групи ППО
Пільги на комунальні послуги для УБД 2023: як отримати та що знадобиться
Мінімальна зарплата збільшуватиметься двічі у 2024 році – проєкт бюджету
Що таке анексія та її відмінність від окупації: розповідаємо простими словами
Окупація Криму
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 27.09.2023
DeepStateMap
Як працює Нова пошта під час повітряної тривоги
Мінімальна зарплата збільшуватиметься двічі у 2024 році – проєкт бюджету

Завантаження

Ігри
Відео
Економіка
Бюджет розподілено: на що підуть кошти та скільки виділять

Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.

Ольга Чайко
Такий шанс випадає лиш раз: як переможці Ігор нескорених вибороли свої медалі
Мінімальна зарплата збільшуватиметься двічі у 2024 році – проєкт бюджету
Залізні птахи нищать ворога: як наші бійці самотужки вдосконалюють FPV-дрони
Мінімальна зарплата збільшуватиметься двічі у 2024 році – проєкт бюджету
Масована АТАКА НА ОКУПОВАНИЙ Крим | Зеленський ПРИГРОЗИВ росіянам | Новини Факти ICTV за 25.09.2023
Мінімальна зарплата збільшуватиметься двічі у 2024 році – проєкт бюджету
ЗРАДНИКІВ знайдено й ПОКАРАНО | Параспортсмени ВИБОРЮЮТЬ ЗОЛОТО | Новини Факти ICTV за 25.09.2023
Мінімальна зарплата збільшуватиметься двічі у 2024 році – проєкт бюджету
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь