Рахуємо плату за доставку газу у 2024 році

Не забудьте передати актуальні показання лічильника газу з 1 по 5 жовтня. Від цього напряму залежить, скільки ви платитимете за розподіл газу протягом усього наступного року. Так, доставка газу законна, тож за неї обов’язково треба платити. Однак передавати показання та платити за розподіл газу жителі різних регіонів поки що мають по-різному.

Кому та як це правильно робити і чому саме жовтень такий важливий для розрахунку вартості доставки газу – далі в матеріалі.

Чи платити за доставку газу?

Почнемо з відповіді на досі поширене запитання серед споживачів: а чи потрібно сплачувати за доставку газу, чи законна вона взагалі? На жаль, у соцмережах і навіть медіа – безліч помилкової інформації та шкідливих порад на цю тему.

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Та попри різноманітні міфи, плата за доставку газу – цілком законна. Хоч як би вам не подобалося платити облгазам чи філіям Газмережі, але платіжки вам вони надсилають правомірно. Ці компанії керують розподільними мережами вашого регіону, маючи відповідну ліцензію, видану регулятором – НКРЕКП.

Цей же орган затверджує й тарифи на розподіл. Для кожного облгазу чи філії Газмережі – окремо.

Тариф на розподіл залежить від кількості споживачів у регіоні, протяжності мереж, розміру витрат для забезпечення функціонування мережі та специфіки споживання. Що більше споживачів на ділянці конкретного облгазу, то більше газу використовують ці споживачі, та меншим буде тариф.

Тому у великих містах тариф менший, аніж у негустонаселених областях, де газопроводи тягнуться сотні кілометрів до відносно невеликих сіл.

Кому та скільки платити за доставку газу в 2024 році?

Однак нині при сплаті за розподіл важливо не помилитися компанією. Адже в різних областях передавати показники лічильника та платити за доставку газу нині доводиться по-різному. Це пов’язано з процесом інтеграції низки регіональних облгазів до національного оператора ГРМ – Газмережі.

Для клієнтів філій Газмережі – Кропивницької, Дніпровської, Криворізької, Харківської і Харківської міської, а також Київської, Житомирської і Львівської – вже працює особистий кабінет Газмережі. Там можна передати показання, сплатити за розподіл тощо.

А от клієнтів Сумигазу, Вінницягазу, Дніпропетровськгазу, Івано-Франківськгазу, Миколаївгазу, Хмельницькгазу та Черкасигазу просять передавати показання через сервіси Нафтогазу. Це – сайт, чатботи GASUA чи короткий смс-номер 4647.

Сплатити ж рахунок за розподіл від цих облгазів можна з допомогою різних платіжних сервісів, онлайн-банкінгів, чи фізично – через касу банків, пошти тощо.

Передати показання можна також і через контакт-центр Нафтогазу:

066-300-2-888;

098-300-2-888;

093-300-2-888;

Для решти ж міськ- і облгазів працюють власні онлайн-сервіси: особисті кабінети, чатботи та смс-номери.

Однак перелік облгазів, котрі інтегрують до Нафтогазу, а також філій Газмережі регулярно оновлюється. Тож слідкуйте за новинами від вашого оператора ГРМ, щоб не помилитися з передаванням показань лічильника та оплатою квитанцій. У будь-якому разі вони надішлють вам оновлену платіжку з актуальними даними.

Скільки доведеться платити за доставку наступного року?

Вартість вашого щомісячного платежу за розподіл протягом 2024 року вирішується саме зараз. Ні, тарифи на розподіл не зміняться. А от обсяг газу, який множать на цей тариф, якраз зміниться. Та як саме – залежить від того, чи вчасно ви передасте показання лічильника в жовтні.

Про актуальні обсяги спожитого газу варто повідомляти щомісяця – з 1 по 5 число – вашому оператору газорозподільних мереж (облгазу чи філії Газмережі). Проте на початку жовтня це особливо важливо. Адже саме з жовтня стартує новий “газовий рік”. Так називають проміжок часу з 1 жовтня поточного року по 30 вересня наступного року.

Як самостійно розрахувати плату за доставку газу в 2024 році?

Обсяги споживання протягом попереднього газового року беруть для розрахунку суми за розподіл газу на наступний рік.

Тобто, якщо з 1 жовтня 2022 року по 30 вересня 2023 року ваш обсяг споживання зменшився, то вже наступного року зменшиться і оплата за доставку газу. І навпаки, якщо обсяг споживання зріс, зростуть і цифри в платіжці.

Тож, щоб вам не нарахували спожите за нормами, котрі можуть бути вищими за реально спожиті кубометри, і таким чином не збільшили плату за розподіл, встигніть передати реальні показання лічильника до 5 жовтня.

Щоб дізнатися суму, яку ви щомісяця будете платити за розподіл у 2024 році, потрібно взяти загальний обсяг споживання газу за минулий газовий рік (з 1 жовтня 2022 року по 30 вересня 2023 року). Цю цифру слід помножити на тариф, який визначений для вашого регіону. Нагадаю, що чинні тарифи на розподіл залишаються незмінними.

Отриманий результат поділіть на 12, тобто на кількість місяців. Так ви дізнаєтеся свій щомісячний платіж за доставку газу в 2024 році.

Чи потрібно передавати показання лічильника, якщо не користуєтеся газом?

Так, обов’язково. Щомісяця надсилайте дані, навіть якщо вони не змінилися. Тобто дублюйте попередні цифри. Лише так ваш оператор ГРМ розумітиме, що ви не споживали паливо. Інакше ж вам можуть нарахувати за місяць обсяг за так званими нормами і з’явиться борг.

Якщо ж ви регулярно передаєте показання лічильника й оператор ГРМ бачить нульове споживання, то нараховує так звану мінімальну плату за доставку.

Це – 39 кубометрів на рік для побутових споживачів, які використовують газ тільки для приготування їжі;

126 кубів – для споживачів, які використовують газ для приготування їжі та підігріву води;

і 314 кубів – для споживачів, що використовують газ ще й для опалення.

Важливо: у вересні в Україні змінили підхід до визначення мінімального платежу за доставку газу. З 1 жовтня НКРЕКП дозволила зменшувати цей платіж шляхом опломбування приладів.

Це актуально насамперед тим споживачам, хто має, наприклад, дачу, але не проживає там і не користується газом. У будь-якому разі люди мають платити так званий мінімальний платіж – згідно із замовленою потужністю.

Але тепер споживач зможе зменшити свою річну замовлену потужність до 126 кубів, якщо опломбує котел, і до 39 кубів, якщо опломбує ще й колонку. Тобто офіційно виведе ці прилади з експлуатації.

Для цього потрібно звернутися до оператора газорозподільних мереж у вашому регіоні (філії Газмережі чи міськ-, облгазу).

Чи відключать газ, якщо не платити за доставку?

Під час війни – ні. А от після перемоги це цілком можливо. Адже, якщо споживач користується газом, але свідомо відмовляється сплачувати за розподіл, він ризикує накопичити борг.

В умовах воєнного стану це не призведе до негайного відключення палива. Проте в подальшій перспективі споживач може зіштовхнутися з судовим позовом, примусовим стягненням боргу виконавчою службою та, ймовірно, відключенням газу.

Олексій Савіцький, оглядач енергетичних ринків, головний редактор ГазПравди

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