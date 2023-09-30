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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Залежить від дій Росії: експерт дав прогноз щодо росту цін на пальне у жовтні

АЗС в Україні
Фото: УНІАН

Ціни на пальне протягом жовтня залежатимуть від двох головних факторів – кризи в Росії та чи відновлять окупанти удари по енергетичних об’єктах України. Загалом, на АЗС у жовтні можна буде спостерігати ріст цін на дизельне пальне на 10%, коли ж на бензин, за найкращих умов, лише на 1%.

Про це в коментарі Фактам ICTV розповів фінансовий аналітик Олексій Лупоносов.

За його словами, через те, що Росія вирішила протягом жовтня не експортувати дизельне пальне до країн Заходу, то ріст цін спостерігається не лише в Україні, а й по всій Європі. Аналітик назвав це рішення Кремля саме політичним, а не таким, що було викликане бензиновою кризою в РФ, як про це пишуть західні оглядачі.

Зараз дивляться

Так чи інакше, штучна чи натуральна криза з російською паливною продукцією, навіть попри санкції, впливає на світові ринки, оскільки Росія є другим у світі експортером дизеля після США. Західні ЗМІ писали, що в Кремлі думали використати енергію як зброю напередодні зими.

Аналітик Олексій Лупоносов каже, що через ці рішення Москви, лише протягом жовтня ціни на дизельне пальне можуть підскочити до 10%.

Іншим фактором впливу на зміни цінника на пальне є удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі, які російські терористи намагались відновити минулого тижня, але масовості чи регулярності ці атаки, наразі, не набрали.

– Те, наскільки воно (пальне, – Ред.) здорожчає, то це буде залежати від того, якою буде ця зима та те, як буде із захистом нашої енергетичної інфраструктури, – сказав він.

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Лупоносов додав, що в умовах, якщо енергетичні об’єкти України будуть піддаватись регулярним атакам з боку Росії, то почнуть більше працювати електрогенератори, які, переважно, споживають дизельне пальне або бензин. Це безпосередньо призведе до росту попиту, а відповідно і цін на АЗС.

І якщо з дизельним пальним ріст цін буде спостерігатись навіть в тих умовах, якщо атаки РФ на енергетичну інфраструктуру України не будуть масовими та регулярними, то ситуація з бензином є іншою. Так, вказує Лупоносов, цінник на бензин, будь то А80, А92 чи А95, хоч і буде зростати, але не суттєво.

– Ситуація має бути сталою. Сьогодні, через закінчення дачного сезону, попит на бензин зростати не буде. Зростання може відбуватись лише в межах інфляції та девальвації. Тому, наступного місяця, якщо і буде здорожчання, то десь в межах 1%, не більше, – пояснив він.

Щодо скрапленого газу, то Лупоносов вказує зв’язок росту цін на це пальне у зв’язку із падінням температур. Так, якщо протягом жовтня температура навколишнього середовища не буде падати занадто сильно, то ціни можуть не зазнати змін. Разом із тим, коли настане холодна пора року, то ріст цін може спостерігатись в межах 3-4 гривень.

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АЗС, Бензин, Війна в Україні, Дизельне пальне, Економіка України, Ціни на бензин
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