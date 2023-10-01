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Економіка
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Нафтогаз отримав ліцензії на розподіл газу ще у шести областях

Газ-труби
Фото: УНІАН

Компанія Газорозподільні мережі України, які входить до Групи Нафтогаз, 1 жовтня отримала ліцензії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) на ведення діяльності в шести областях – Вінницькій, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Миколаївській, Сумській та Хмельницькій.

Її представництва забезпечуватимуть формування безперебійних маршрутів постачання від газопроводів до споживачів у цих регіонах.

Глава Нафтогазу Олексій Чернишов зауважив, від цього залежить проходження опалювального сезону 2023-2024 та комфорт жителів тилових і прифронтових територій.

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Наразі держкомпанія Газмережі забезпечує розподіл газу для 6,6 млн клієнтів на базі 14-ти філій.

Загалом під управління нового газового оператора мереж, згідно з рішенням уряду, мають перейти 25 міських та облгазів. Близько 20 років до того ними керував приватний бізнес.

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Джерело: Нафтогаз

Газ, Нафтогаз, Нафтогаз України, Опалювальний сезон
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