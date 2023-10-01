Нафтогаз отримав ліцензії на розподіл газу ще у шести областях
Компанія Газорозподільні мережі України, які входить до Групи Нафтогаз, 1 жовтня отримала ліцензії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) на ведення діяльності в шести областях – Вінницькій, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Миколаївській, Сумській та Хмельницькій.
Її представництва забезпечуватимуть формування безперебійних маршрутів постачання від газопроводів до споживачів у цих регіонах.
Глава Нафтогазу Олексій Чернишов зауважив, від цього залежить проходження опалювального сезону 2023-2024 та комфорт жителів тилових і прифронтових територій.
Наразі держкомпанія Газмережі забезпечує розподіл газу для 6,6 млн клієнтів на базі 14-ти філій.
Загалом під управління нового газового оператора мереж, згідно з рішенням уряду, мають перейти 25 міських та облгазів. Близько 20 років до того ними керував приватний бізнес.
Джерело: Нафтогаз
Завантаження
Російські дрони-камікадзе Скальпель українські воїни вже помітили на фронті. Москва планує розпочати промислове виробництво цього типу баражувальних боєприпасів на заміну Ланцетам. Ворожих безпілотників над нашими захисниками – сила-силенна. Вони полюють на українську техніку та зброю, тому у зенітників нині багато роботи. Бійці бригади наступу Рубіж Національної гвардії збирають на антидронові рушниці.Тетяна Наконечна