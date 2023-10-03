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Економіка
Юлія Соколова, редакторка стрічки

НБУ вперше за понад рік підвищив офіційний курс долара

Гривня-долар
Фото: УНІАН

Національний банк України вперше з липня минулого року підвищив офіційний курс гривні до долара. Це сталося після відмови НБУ від фіксованого курсу валюти.

Згідно з даними на сайті регулятора, Нацбанк оновив курс на 4 жовтня за підсумками торгів на міжбанківському валютному ринку.

Офіційний курс гривні до долара на середу, 4 жовтня, встановлено на рівні 36,59 грн/$1. Зростання становить трохи більше ніж дві копійки (+0,0215 грн).

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Курс валют НБУ

Фото: НБУ

Ринок сьогодні почав функціонувати з курсу 36,57 грн/$1. Саме таким був фіксований курс гривні до долара з липня минулого року.

Тоді Нацбанк підвищив його одразу на 25%, оскільки від початку повномасштабної війни фіксований курс становив 29,25 грн/$1.

На міжбанку 3 жовтня торги стартували з показників 36,57 – 36,93 грн/$1 (купівля-продаж). Завершилися торги на рівні 36,61 – 36,65 грн/$1.

Офіційний курс гривні до євро на 4 жовтня, визначений НБУ, становить 38,32 грн/€1. Це на понад 19 копійок дешевше, ніж сьогодні.

Що відомо про відмову НБУ від фіксованого курсу

З 3 жовтня Національний банк України перейшов до режиму керованої гнучкості обмінного курсу.

Це не означає, що НБУ відпустив курс у вільне плавання. Йдеться про те, що регулятор компенсуватиме структурну різницю між попитом та пропозицією валюти. І завдяки цьому курс зможе рухатися як у бік зростання, так і зниження.

В НБУ обіцяють не допускати ні значного послаблення гривні, ні її суттєвого зміцнення.

Правила встановлення готівкового курсу, за яким населення купує та продає валюту, не зміняться.

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Джерело: НБУ
Гривня-долар, Курс валют в Україні, Нацбанк, НБУ
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