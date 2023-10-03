Врахують думку партнерів: Україна запускає роботу над Планом реформ до 2027 року

Кабінет міністрів України розпочинає роботу над єдиним Планом реформ до 2027 року.

Про це повідомив прем’єр Денис Шмигаль на сьогоднішньому засіданні уряду.

За його словами, в основу плану ляжуть як пропозиції від партнерів, так і українські ініціативи.

Зараз дивляться

– Запускаємо роботу над єдиним Планом реформ до 2027 року. В одну дорожню карту змін об’єднаємо ініціативи партнерів і наші пропозиції, – наголосив Шмигаль.

План реформ має охопити усі сфери, які впливають на економіку України, державні інституції та взаємодію з населенням.

Шмигаль уточнив, що від партнерів уже надійшла низка документів із пропозиціями щодо реформ.

Йдеться, наприклад, про сім рекомендацій Єврокомісії, виконання яких необхідне для старту переговорів про вступ України до ЄС. Крім того, є перелік структурних маяків у межах нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Прем’єр нагадав, що за ініціативи президента Володимира Зеленського було напрацьовано Концепт посилення стійкості демократії в Україні.

– Цей документ під час візиту до Сполучених Штатів передав президент України президентові США. Тепер розпочинаємо роботу над створенням єдиного документа – дорожньої карти реформ – на основі Концепту посилення стійкості з урахуванням пропозицій партнерів, – зазначив Шмигаль.

За його словами, План реформ до 2027 року стане частиною майбутньої Української доктрини, засади якої Зеленський озвучив під час виступу у Верховній Раді наприкінці червня.

У план реформ планують закласти такі ключові цілі, як розвиток державних інституцій та конкурентної економіки, зміцнення взаємодії між державою, бізнесом і громадянським суспільством.

Що передувало

28 червня президент Володимир Зеленський з трибуни ВР озвучив п’ять основних орієнтирів для Української доктрини. Серед них: філософія перемоги України; глобальність української безпеки; політика героїв; політика справедливості; трансформація за 10 років.

Наприкінці вересня Денис Шмигаль під час зустрічі з послом США Бріджит Брінк передав американській стороні Концепт посилення стійкості демократії в Україні. Цей документ розроблено за ініціативи президента і погоджено з керівниками українських антикорупційних органів.

Концепт посилення стійкості демократії охоплює три блоки змін, які стосуються:

подолання корупції;

розвитку конкуренції, демонополізації, справедливого розподілу ресурсів, які належать народу;

прозорих механізмів взаємодії з державою.

Зокрема, передбачено зменшення чисельності народних депутатів України; оптимізацію комітетів Верховної Ради; зменшення чисельності депутатів місцевих рад; цифровізацію діяльності державного апарату та усіх державних послуг; впровадження в Україні англійської мови як мови міжнародного спілкування; завершення реформи децентралізації; подальшу реалізація курсу на вступ до ЄС і НАТО; втілення судової реформи та інші зміни.

Для реалізації цього Концепту планується створити єдиний План реформ до 2027 року із урахування думки партнерів.

Бріджит Брінк зі свого боку офіційно передала для обговорення пропозиції США щодо реформ в Україні.

Джерело : Урядовий портал

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