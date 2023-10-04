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Економіка
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Євро продовжує дешевшати, долар почав рости: курс валют на 4 жовтня

Гроші, гривні та долар
Фото: Unsplash

У середу, 4 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 38,33 грн/€1. Це на 19 копійок дешевше, ніж день тому.

Офіційний курс гривні до долара вперше з липня минулого року підвищився. Його встановлено на рівні 36,59 грн/$1. Зростання становить трохи більш ніж дві копійки.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Зараз дивляться

Який курс валют у банках України 04.10.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,75 40,75
Долар 37,25 37,85

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,95 40,95
Долар 37,50 38,20

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 38,30 39,60
Долар 36,60 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,70 40,10
Долар 37,40 37,84

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,60 40,90
Долар 37,60 38,60

Відмова НБУ від фіксованого курсу

Із 3 жовтня Національний банк України перейшов до режиму керованої гнучкості обмінного курсу.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на основі курсу за операціями на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Нацбанком.

В НБУ обіцяють не допускати ані значного послаблення гривні, ані її суттєвого зміцнення.

Правила встановлення готівкового курсу, за яким населення купує та продає валюту, не зміняться.

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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

євро, Курс валют, Курс долара
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