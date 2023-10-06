На оборону додатково спрямують 300 млрд: Рада прийняла в другому читанні законопроєкт №10038

6 жовтня Верховна Рада України прийняла в другому читанні законопроєкт №10038 про збільшення видатків держбюджету 2023 року на 322,6 млрд грн.

Про це у своєму Telegram повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Проєкт підтримали 313 народних обранців.

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Головні збільшення:

Міноборони – на 211 млрд грн;

МВС – на 79 млрд грн;

Мінсоцполітики – на 16,5 млрд грн;

МЗС – на 1,3 млрд грн;

Мінстратпром – на 4,3 млрд грн;

СБУ – на 4,2 млрд грн;

ГУР – на 2,5 млрд грн;

Міністерство освіти – на 572 млн грн;

ДСЗІ – на 570 млн грн;

Службу зовнішньої розвідки – на 500 млн грн;

УДО – на 230,5 млн грн;

Міненерго – на 350 млн грн;

БЕБ – на 219 млн грн.

– Такими змінами встановлено два рекорди за історію України: видатки загального бюджету вперше будуть більше 3,39 трлн грн, а дефіцит більше 2 трлн грн, – написав Железняк.

Нагадаємо, 20 вересня Верховна Рада підтримала законопроєкт №10038 про зміни до державного бюджету на 2023 рік.

Раніше ми розповідали, що проєкт закону пропонує збільшити видатки цьогорічного бюджету на 317 млрд грн, з яких майже 303 млрд грн пропонується спрямувати на потреби оборони.

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