На оборону додатково спрямують 300 млрд: Рада прийняла в другому читанні законопроєкт №10038
6 жовтня Верховна Рада України прийняла в другому читанні законопроєкт №10038 про збільшення видатків держбюджету 2023 року на 322,6 млрд грн.
Про це у своєму Telegram повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
Проєкт підтримали 313 народних обранців.
Головні збільшення:
- Міноборони – на 211 млрд грн;
- МВС – на 79 млрд грн;
- Мінсоцполітики – на 16,5 млрд грн;
- МЗС – на 1,3 млрд грн;
- Мінстратпром – на 4,3 млрд грн;
- СБУ – на 4,2 млрд грн;
- ГУР – на 2,5 млрд грн;
- Міністерство освіти – на 572 млн грн;
- ДСЗІ – на 570 млн грн;
- Службу зовнішньої розвідки – на 500 млн грн;
- УДО – на 230,5 млн грн;
- Міненерго – на 350 млн грн;
- БЕБ – на 219 млн грн.
– Такими змінами встановлено два рекорди за історію України: видатки загального бюджету вперше будуть більше 3,39 трлн грн, а дефіцит більше 2 трлн грн, – написав Железняк.
Нагадаємо, 20 вересня Верховна Рада підтримала законопроєкт №10038 про зміни до державного бюджету на 2023 рік.
Раніше ми розповідали, що проєкт закону пропонує збільшити видатки цьогорічного бюджету на 317 млрд грн, з яких майже 303 млрд грн пропонується спрямувати на потреби оборони.
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