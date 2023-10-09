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Економіка
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Мінімальна зарплата збільшуватиметься двічі у 2024 році – проєкт бюджету

гроші, гривні
Фото: Unsplash

Український уряд схвалив підвищення мінімальної заробітної плати з 2024 року. Відповідні зміни закладено в проєкті державного бюджету на наступний рік.

Так, з 1 січня 2024 року мінімальна зарплата становитиме 7,1 тис. грн, а з 1 квітня – 8 тис. грн. Також із 1 січня зросте прожитковий мінімум до 2 920 грн.

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Як відомо, розмір податків залежить від мінімальної зарплати. Так, фізичним особам-підприємцям (ФОП) доведеться платити єдиний соціальний внесок (ЄСВ) з 1 січня у розмірі 1 562 грн, а з 1 квітня – 1 760 грн. Зараз ЄСВ становить 1 474 грн (22% від 6,7 тис. грн – мінімальної зарплати).

Згідно з проєктом бюджету на 2024 рік, ключові акценти: оборона й безпека України, соціальна сфера, медицина та освіта, підтримка ветеранів, відновлення української економіки.

Водночас видатки у проєкті бюджету-2024 на вибори в Україні в наступному році не передбачено.

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