Долар та євро подешевшали: курс валют в Україні на 10 жовтня
У вівторок, 10 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 38,48 грн/€1. Це на 17 копійок дешевше, ніж день тому.
Офіційний курс гривні до долара встановлено на рівні 36,55 грн/$1. Він зменшився на три копійки.
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Який курс валют у банках України 10.10.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,7
|40,7
|Долар
|37,3
|37,9
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,10
|41,10
|Долар
|37,50
|38,20
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|38,61
|39,85
|Долар
|36,59
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,70
|40,10
|Долар
|37,40
|37,84
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,55
|40,45
|Долар
|37,45
|38,05
Відмова НБУ від фіксованого курсу
Із 3 жовтня Національний банк України перейшов до режиму керованої гнучкості обмінного курсу.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на основі курсу за операціями на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Нацбанком.
У НБУ обіцяють не допускати ані значного послаблення гривні, ані її суттєвого зміцнення.
Правила встановлення готівкового курсу, за яким населення купує та продає валюту, не зміняться.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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РФ має штрафні батальйони Шторм-Z, в які набирають переважно із російських в’язниць. Представники цих підрозділів не мають реального бойового досвіду. Найчастіше цих людей посилають на розвідку чи перевірку мінних загороджень.Яна Брензей, Юлія Захарченко