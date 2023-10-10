Долар та євро подешевшали: курс валют в Україні на 10 жовтня

У вівторок, 10 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 38,48 грн/€1. Це на 17 копійок дешевше, ніж день тому.

Офіційний курс гривні до долара встановлено на рівні 36,55 грн/$1. Він зменшився на три копійки.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Зараз дивляться

Який курс валют у банках України 10.10.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,7 40,7 Долар 37,3 37,9

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,10 41,10 Долар 37,50 38,20

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 38,61 39,85 Долар 36,59 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,70 40,10 Долар 37,40 37,84

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,55 40,45 Долар 37,45 38,05

Відмова НБУ від фіксованого курсу

Із 3 жовтня Національний банк України перейшов до режиму керованої гнучкості обмінного курсу.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на основі курсу за операціями на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Нацбанком.

У НБУ обіцяють не допускати ані значного послаблення гривні, ані її суттєвого зміцнення.

Правила встановлення готівкового курсу, за яким населення купує та продає валюту, не зміняться.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

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