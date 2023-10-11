Декретна відпустка 2023: скільки отримують вагітні жінки та як розрахувати розмір допомоги

Вагітність та народження малюка – важлива подія у житті кожної жінки. А допомога по вагітності та пологах – суттєва фінансова підтримка для майбутніх матусь.

Факти ICTV дізнавалися, скільки отримує жінка в декреті у 2023 році, як розраховується ця сума та як виплачується допомога для майбутніх матусь.

Декретні виплати в Україні 2023: що це та скільки надається допомога

Старша бухгалтерка з нарахування заробітної плати ТОВ СЛМ Новини Ірина Червінська пояснила, як саме розраховуються декретні виплати у 2023 році.

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Допомога по вагітності та пологах, або її ще називають декретні виплати, — це обов’язкова виплата з Пенсійного фонду України, яку отримує кожна жінка після надання спеціального лікарняного Вагітність і пологи.

Підставою для призначення допомоги по вагітності та пологах є листок непрацездатності, відкритий медзакладом, у якому жінка перебуває на обліку.

Е-лікарняний зазвичай видається з 30 тижнів вагітності. Винятком є жінки-чорнобильці, які можуть піти в декретну відпустку з 27 тижнів вагітності.

Проте у липні 2023 року у Верховній Раді ухвалили важливі зміни щодо декретної відпустки. Жінкам дозволили збільшувати післяпологову частину відпустки, зменшуючи допологову. Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, це передбачено законопроєктом №9271.

Відповідно до нього, жінка, яка працює, за відсутності медичних протипоказань та за наявності такого бажання може розпочати відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами пізніше, ніж передбачено законодавством. У такому разі кількість днів відпустки після пологів пропорційно збільшиться.

Загалом на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами передбачено 126 календарних днів (140 календарних днів у разі народження двох і більше дітей або ускладнень під час пологів).

До ухвалення законопроєкту 70 з них надавалося до пологів і 56 — після. Для жінок, які належать до 1–3 категорій осіб, постраждалих від Чорнобильської катастрофи, допологова частина відпустки тривала 90 днів (саме така кількість днів оплачується вагітній жінці, яка йде у декретну відпустку).

Проте зараз жінки можуть переносити цю частину відпустки на період після пологів як повністю, так і частково.

Хто може отримати декретні виплати

Отримати державну допомогу з вагітності та пологів можуть як працюючі, так і безробітні жінки.

– Жінкам, які взагалі не мають роботи та не стоять на біржі праці, декретні гроші виплачує управління соціального захисту населення, – каже бухгалтерка.

Розмір допомоги в декреті 2023

Допомога по вагітності та пологах виплачується працюючим жінкам у розмірі 100% середньої зарплати (доходу), незалежно від страхового стажу, за рахунок коштів Пенсійного фонду України (ч. 1 ст. 26 Закону Про загальнообов’язкове державне соцстрахування).

– Тобто розрахунок відпустки по вагітності та пологах оплачується в розмірі 100% середньої зарплати, незалежно від того, який страховий стаж є в людини: пропрацювала вона рік, два чи десять, – каже Ірина Червінська.

А також у ПФУ наголошують, що розмір допомоги за один день декретної відпустки обчислюється шляхом ділення заробітку за останні 12 місяців, що передують місяцю настання страхового випадку, на кількість календарних днів перебування в трудових відносинах.

Тобто якщо жінка за останні 12 місяців працювала лише шість місяців, то під час розрахунку враховується фактично відпрацьований період за ці 12 місяців.

– Тобто, якщо жінка йде у декретну відпустку з травня, то розрахунок по заробітній платні береться з травня попереднього року до квітня теперішнього (12 місяців). Але до заробітної платні належать усі виплати, за які підприємство сплачує ЄСВ. Сюди входять і премії, і відпустки, і доплати, і звичайна зарплата, і інші виплати. Тобто усі ці виплати входять до розрахунку середньої заробітної плати, але не вище суми, з якої сплачується ЄСВ (зараз це 100 500 грн), – каже Червінська.

А розмір виплат жінок-підприємиць залежить від величини єдиного соціального внеску, який вони сплачували протягом останнього року.

– Тобто жінці, яка провадить незалежну професійну діяльність, допомога по вагітності та пологах надається за умови, що вона перебуває в статусі застрахованої особи та не має заборгованості зі сплати єдиного внеску за період до видачі листка непрацездатності (за місяці розрахункового періоду, а також у місяць видачі листка непрацездатності), – зазначають у Фонді.

Виплата здійснюється одразу за весь період декретної відпустки за рахунок коштів ПФУ, незалежно від кількості днів, фактично використаних до пологів.

А для непрацюючих жінок розмір декретних виплат встановлено на рівні 25% від прожиткового мінімуму для працездатної особи (2 684 грн) з розрахунку на місяць.

Відповідно, розмір декретних для жінок, які не працюють, становить –671 грн на місяць.

Як самостійно розрахувати розмір декретної виплати 2023

– Середню заробітну плату за один місяць множимо на 12 місяців та ділимо на 365 днів. А потім цю суму множимо на кількість днів декретної відпустки, – каже Червінська.

Якщо жінка перед декретом відпрацювала повні 12 календарних місяців та, наприклад, отримувала зарплату 15 тис. грн:

(15 000 (зарплата) х 12 місяців) / 365 календарних днів року х 126 календарних днів відпустки = 62 136,9 грн (сума декретних виплат).

Якщо пологи відбулись з ускладненнями, або в жінки народилося двоє та більше дітей, то сума декретних становитиме:

(15 000 (зарплата) х 12 місяців) / 365 календарних днів року х 140 календарних днів відпустки = 69 041 грн.

Якщо декретні отримує жінка-чорнобилець:

(15 000 (зарплата) х 12 місяців) / 365 календарних днів року х 180 календарних днів відпустки = 88 767, 12 грн.

Якщо жінка протягом останніх 12 місяців має страховий стаж менш як шість місяців, її середньоденний заробіток не повинен перевищувати розміру двократної мінімальної зарплати (в розрахунку на день), встановленої законом у місяці подачі листка непрацездатності.

Наприклад, якщо працівниця відпрацювала повні пʼять місяців та отримувала зарплату за місяць, наприклад, 12 тис. грн. За п’ять місяців – це 60 тис. грн. Ані відпусток без збереження зарплати, ані лікарняних вона не мала.

Середньоденна сума заробітку такої жінки становитиме: 60 000 (нарахована зарплата за 5 місяців) / кількість днів за 5 місяців (31+30+31+30+31) = 392 грн.

У 2023 році мінімальна зарплата становить 6 700 грн. Тому визначаємо середньоденну мінімальну зарплату. Для цього мінімальну зарплату ділимо на 30,44 (середньомісячну кількість календарних днів у році): 6 700 / 30,44 = 220,10 грн.

Двократний розмір мінімальної зарплати в розрахунку на день становитиме: 220,10 × 2 = 440,21 грн.

Після цього порівнюємо середньоденну суму заробітку жінки та двократний розмір мінімальної зарплати: 392 грн < 440,21 грн.

Оскільки середньоденна зарплата жінки (392 грн) не перевищує показника двократного розміру мінімальної зарплати, розрахунок декретних відбуватиметься так: 392 грн × 126 календарних днів = 49 392 грн (сума декретних виплат).

Якби середньоденна зарплата жінки удвічі перевищила розмір мінімальної зарплати (440,21 грн), то під час розрахунку декретних уже застосовувалася б сума 440,21 грн.

Крім того, у ПФУ додають, що для жінок, які працюють, максимальний розмір допомоги – 100 500 грн на місяць (15 мінімальних заробітних плат), а мінімальний – 6 700 грн на місяць.

Яким чином виплачується декретна відпустка

Спершу жінка має відкрити е-лікарняний або листок непрацездатності, який видається з 30 тижнів вагітності. Винятком є жінки-чорнобильці, які можуть піти в декретну відпустку з 27 тижнів вагітності.

Формується листок непрацездатності на основі електронного медичного висновку, який створює лікар.

Такий е-лікарняний потрапляє до Електронного реєстру листків непрацездатності, сповіщення про відкриття вашого е-лікарняного надійде роботодавцю в кабінеті страхувальника на Порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

– Проте сплачувати лікарняний можна лише тоді, коли він отримує статус Готовий до сплати. Для декретних лікарняних термін зміни статусу становить сім днів після дати відкриття, – каже бухгалтерка.

Коли лікарняний змінює статус на Готовий до сплати, на підприємстві, де працює вагітна, бухгалтери вносять усі дані до бази та розраховують жінку.

– Після розрахунку декретної виплати бухгалтер відправляє відповідну заявку до ПФУ. Потім Пенсійний фонд відшкодовує підприємству ці кошти. Коли виплата надходить до бухгалтера, кошти виплачуються вагітній, – додає Червінська.

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