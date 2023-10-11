Від доходу до сплати податків: що потрібно знати про ФОП 2 групи

Що потрібно знати про ФОП 2-ї групи, кому варто її відкривати, який має бути ліміт доходу та інші актуальні питання розкрили у детальному коментарі керуючі партнери юридичної компанії Муренко, Курявий і Партнери Олександр Курявий та Нікіта Муренко.

Що таке ФОП 2-ї групи

Податковий кодекс України визначає ФОП 2-ї групи платників податку за такими характеристиками:

здійснюють господарську діяльність із надання послуг, зокрема, побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, а також виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства;

використовують найману працю не більше 10 осіб, перебуваючи з ними у трудових відносинах;

мають граничний обсяг доходу за календарний рік.

Кому варто відкривати ФОП 2-ї групи

ФОП 2-ї групи можуть оформити:

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працівники індустрії краси;

фотографи;

ювеліри;

кравчині;

няні, прибиральниці;

майстри з ремонту;

кухарі, офіціанти тощо.

Які види діяльності підходять для ФОП 2-ї групи

Відповідно до обмежень та згідно з КВЕД, ФОП 2-ї групи можуть здійснювати виробництво та продаж товарів.

Крім того, підприємці цієї групи мають змогу провадити діяльність у сфері ресторанного господарства й виготовляти меблі та ювелірні вироби.

До того ж, ФОП 2-ї групи можуть виготовляти та/або ремонтувати взуття та текстильні вироби, а також здійснювати технічне обслуговування транспортних засобів (авто/мотоцикл).

До наступних дозволених сфер діяльності належать:

фотографія;

ремонт побутових приладів, музичних інструментів тощо;

послуги перукарнями та салонами краси;

послуги з прибирання;

організації поховань.

Який ліміт доходу для ФОП 2-ї групи

Обсяг доходу протягом календарного року для ФОП 2-ї групи не повинен перевищувати 834 розмірів мінімальної заробітної плати. Це 5 587 800 грн.

Які податки треба платити у 2023 році та коли

У 2023 році потрібно платити єдиний податок, єдиний соціальний внесок, ПДФО та ВЗ.

Єдиний податок 20% від м.з.п. (1 340 грн – щомісяця)

При цьому в перехідних положеннях Податкового кодексу України зазначається право фізичних осіб-підприємців 2-ї групи не сплачувати цей внесок, якщо їхня податкова адреса міститься на територіях бойових дій або на тимчасово окупованих регіонах України.

Єдиний соціальний внесок, 22% від м.з.п. (сплачується або щомісяця – 1 474 грн, або щокварталу – 4 422 грн).

Також в перехідних положеннях Закону України Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування передбачається право фізичних осіб-підприємців 2-ї групи не сплачувати такий податок за умови, що їх призвали на військову службу під час мобілізації або вони залучені до виконання обов’язків щодо мобілізації.

ПДФО та ВЗ

При використанні найманої праці осіб також сплачується ПДФО (за ставкою 18%) та ВЗ (за ставкою 1,5%), при виплаті заробітної плати працівнику ФОП.

Які заборони існують для ФОП 2-ї групи

Підриємцям 2-ї групи заборонено:

діяльність, передбачену пп. 291.5.1. ПКУ;

надання посередницьких послуг із купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна;

здійснення послуг з підключення до мережі інтернет;

виконання діяльності з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів та каменів.

До речі, раніше Факти ICTV писали, що потрібно знати про ФОП 1-ї групи.

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