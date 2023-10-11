Від доходу до сплати податків: що потрібно знати про ФОП 2 групи
Що потрібно знати про ФОП 2-ї групи, кому варто її відкривати, який має бути ліміт доходу та інші актуальні питання розкрили у детальному коментарі керуючі партнери юридичної компанії Муренко, Курявий і Партнери Олександр Курявий та Нікіта Муренко.
Що таке ФОП 2-ї групи
Податковий кодекс України визначає ФОП 2-ї групи платників податку за такими характеристиками:
- здійснюють господарську діяльність із надання послуг, зокрема, побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, а також виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства;
- використовують найману працю не більше 10 осіб, перебуваючи з ними у трудових відносинах;
- мають граничний обсяг доходу за календарний рік.
Кому варто відкривати ФОП 2-ї групи
ФОП 2-ї групи можуть оформити:
- працівники індустрії краси;
- фотографи;
- ювеліри;
- кравчині;
- няні, прибиральниці;
- майстри з ремонту;
- кухарі, офіціанти тощо.
Які види діяльності підходять для ФОП 2-ї групи
Відповідно до обмежень та згідно з КВЕД, ФОП 2-ї групи можуть здійснювати виробництво та продаж товарів.
Крім того, підприємці цієї групи мають змогу провадити діяльність у сфері ресторанного господарства й виготовляти меблі та ювелірні вироби.
До того ж, ФОП 2-ї групи можуть виготовляти та/або ремонтувати взуття та текстильні вироби, а також здійснювати технічне обслуговування транспортних засобів (авто/мотоцикл).
До наступних дозволених сфер діяльності належать:
- фотографія;
- ремонт побутових приладів, музичних інструментів тощо;
- послуги перукарнями та салонами краси;
- послуги з прибирання;
- організації поховань.
Який ліміт доходу для ФОП 2-ї групи
Обсяг доходу протягом календарного року для ФОП 2-ї групи не повинен перевищувати 834 розмірів мінімальної заробітної плати. Це 5 587 800 грн.
Які податки треба платити у 2023 році та коли
У 2023 році потрібно платити єдиний податок, єдиний соціальний внесок, ПДФО та ВЗ.
- Єдиний податок 20% від м.з.п. (1 340 грн – щомісяця)
При цьому в перехідних положеннях Податкового кодексу України зазначається право фізичних осіб-підприємців 2-ї групи не сплачувати цей внесок, якщо їхня податкова адреса міститься на територіях бойових дій або на тимчасово окупованих регіонах України.
- Єдиний соціальний внесок, 22% від м.з.п. (сплачується або щомісяця – 1 474 грн, або щокварталу – 4 422 грн).
Також в перехідних положеннях Закону України Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування передбачається право фізичних осіб-підприємців 2-ї групи не сплачувати такий податок за умови, що їх призвали на військову службу під час мобілізації або вони залучені до виконання обов’язків щодо мобілізації.
- ПДФО та ВЗ
При використанні найманої праці осіб також сплачується ПДФО (за ставкою 18%) та ВЗ (за ставкою 1,5%), при виплаті заробітної плати працівнику ФОП.
Які заборони існують для ФОП 2-ї групи
Підриємцям 2-ї групи заборонено:
- діяльність, передбачену пп. 291.5.1. ПКУ;
- надання посередницьких послуг із купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна;
- здійснення послуг з підключення до мережі інтернет;
- виконання діяльності з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів та каменів.
До речі, раніше Факти ICTV писали, що потрібно знати про ФОП 1-ї групи.
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