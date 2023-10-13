Планування максимум на рік і дефіцит кадрів: які виклики переживає бізнес під час війни

В умовах повномасштабної війни більшість компаній в Україні планують свою діяльність лише на рік вперед, а то й на менший термін.

Про це свідчать дані спеціального дослідження компанії Gradus Research до Київського міжнародного економічного форуму 2023.

Дослідники з’ясували, як український бізнес адаптується до умов війни та виїзду мільйонів громадян за кордон.

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Планування лише на рік вперед

Згідно з опитуванням, дві третини українських компаній (66%) зараз працюють у довоєнному режимі. А третина (34%) – частково.

– Горизонт планування бізнесу під час війни скоротився – більшість опитаних компаній (71%) планують на рік вперед або менше, – зазначається в дослідженні.

Водночас бізнес в Україні з оптимізмом дивиться в майбутнє. Понад половина опитаних компаній (53%) закладають у свої стратегії план активного або помірного розвитку.

Ключові виклики та ризики для бізнесу під час війни

Чверть опитаних компаній (24%) зараз відчувають дефіцит кадрів.

Ключовими викликами під час війни бізнес в Україні вважає: збереження оплати праці співробітників (44%); збереження ринків збуту та клієнтів (41%); функціонування в умовах відключень електроенергії (41%); збереження команди (39%); пошук нових ринків збуту/клієнтів (32%); забезпечення безпеки працівників (28%).

Основним ризиком опитані компанії визначили мобілізацію персоналу (39%).

Вирішувати можливі проблеми з кадрами (людським капіталом) бізнес хоче: через залучення нових працівників з України (41%); створення умов для дистанційної роботи (34%); привабливі фінансові умови праці (32%).

Ще 30% опитаних компаній планують навчати персонал, 25% – створити умови для роботи в умовах відключень електрики, 24% – залучати молодих фахівців.

– На цьому етапі міграція українців за кордон, спричинена повномасштабним вторгненням РФ в Україну, починає ставати відчутною і відображатися на функціонуванні українських компаній. Бізнес бачить проблему дефіциту кадрів як один із ключових ризиків у майбутньому і готується її вирішувати, – пояснила соціологиня, засновниця і директорка компанії Gradus Research Євгенія Близнюк, коментуючи результати дослідження.

Завантаженість і трансформація бізнесу під час війни

Понад чверть опитаних компаній (26%) повідомили про завантаженість на 100% або навіть більше.

Ще 52% бізнесу в Україні завантажені на понад 50% своєї потужності.

Три чверті респондентів (76%) повідомили, що середньомісячні доходи їхніх компаній під час повномасштабної війни скоротилися.

Відчутно зросла частка компаній, які зазнали часткової (повної) галузевої трансформації або потребують її. У листопаді минулого року про це повідомили 41% опитаних керівників чи власників бізнесу, а зараз їх частка становить 59%.

Компанія Gradus Research провела опитування серед бізнес-спільноти з 27 вересня до 5 жовтня 2023 року. Метод дослідження – самозаповнення анкети в мобільному додатку.

Аудиторія опитування становить 165 респондентів: це одноосібні власники, керівні партнери, співвласники бізнесу, члени ради директорів або наглядової ради компаній та наймані топменеджери, які проживають на території України.

Джерело: Gradus Research

Інфографіка: Gradus Research

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