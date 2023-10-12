Україна отримала від малої приватизації з початку року 4,5 млрд грн – Шмигаль

Україна активно проводить малу приватизацію. Цього року Фонд держмайна вже реалізував об’єктів на 4,5 млрд грн.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ).

– Це великий показник, навіть порівняно з мирним часом. Незважаючи на війну, мала приватизація дає результати. Уряд передав ФДМУ за час війни 2 200 державних підприємств. Це величезна кількість, – наголосив він.

За його словами, планується лишити у власності держави до 200 критично важливих для економіки країни підприємств, корпоратизувавши їх та призначивши наглядові ради.

Зараз дивляться

Процес приватизації, зокрема й малої, за завданням президента Володимира Зеленського стартував у вересні 2022 року.

Йдеться про можливість викупити об’єкти, які роками простоювали, за справедливу ціну та запустити на них робочий процес.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.