Україна отримала від малої приватизації з початку року 4,5 млрд грн – Шмигаль
Україна активно проводить малу приватизацію. Цього року Фонд держмайна вже реалізував об’єктів на 4,5 млрд грн.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ).
– Це великий показник, навіть порівняно з мирним часом. Незважаючи на війну, мала приватизація дає результати. Уряд передав ФДМУ за час війни 2 200 державних підприємств. Це величезна кількість, – наголосив він.
За його словами, планується лишити у власності держави до 200 критично важливих для економіки країни підприємств, корпоратизувавши їх та призначивши наглядові ради.
Процес приватизації, зокрема й малої, за завданням президента Володимира Зеленського стартував у вересні 2022 року.
Йдеться про можливість викупити об’єкти, які роками простоювали, за справедливу ціну та запустити на них робочий процес.
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