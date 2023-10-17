Коли Рада ухвалить держбюджет-2024 – Підласа назвала орієнтовні терміни
Голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа сподівається, що парламент прийме держбюджет на 2024 рік у першому читанні вже цього тижня, а у другому читанні – до 10 листопада.
Про це народна депутатка заявила в ефірі телемарафону Єдині новини.
– Це станеться цього тижня. Я не можу детальніше розкривати дату з міркувань безпеки, але гадаю, що скоро будуть новини про ухвалення держбюджету у першому читанні. І ми плануватимемо його ухвалення у другому читанні до 10 листопада, – уточнила вона.
Підласа також зауважила, якщо народним обранцям вдасться вкластися у ці терміни, “це буде наш новий парламентський рекорд щодо найранішого ухвалення бюджету за всю історію України”.
До речі, державний бюджет України на 2023 рік Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому 3 листопада 2022 року.
У проєкті держбюджету на 2024 рік, ухваленому урядом 15 вересня, на оборону й безпеку передбачено більш ніж половину всіх ресурсів кошторису України – 1 трлн 685 млрд грн.
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