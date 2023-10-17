Коли Рада ухвалить держбюджет-2024 – Підласа назвала орієнтовні терміни

Голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа сподівається, що парламент прийме держбюджет на 2024 рік у першому читанні вже цього тижня, а у другому читанні – до 10 листопада.

Про це народна депутатка заявила в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Це станеться цього тижня. Я не можу детальніше розкривати дату з міркувань безпеки, але гадаю, що скоро будуть новини про ухвалення держбюджету у першому читанні. І ми плануватимемо його ухвалення у другому читанні до 10 листопада, – уточнила вона.

Зараз дивляться

Підласа також зауважила, якщо народним обранцям вдасться вкластися у ці терміни, “це буде наш новий парламентський рекорд щодо найранішого ухвалення бюджету за всю історію України”.

До речі, державний бюджет України на 2023 рік Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому 3 листопада 2022 року.

У проєкті держбюджету на 2024 рік, ухваленому урядом 15 вересня, на оборону й безпеку передбачено більш ніж половину всіх ресурсів кошторису України – 1 трлн 685 млрд грн.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.