Чому банк може заблокувати картку: юрист розповів поширені причини та що робити
Банки в Україні мають право заблокувати картку клієнта та звернутися до нього за поясненнями. Це може відбутися з різних причин, наприклад, через нетипові операції, які не відповідають фінансовим можливостям клієнта. Чому банк може заблокувати картку – читайте в матеріалі.
Чому банк може заблокувати картку та що з цим робити
Адвокат Богдан Янків стверджує, що, заблокувавши вашу картку, банк має перевірити дві речі. По-перше, чи займаєтесь ви законною діяльністю, а по-друге – чи платите ви податки зі своїх доходів. У такому разі, на думку експерта, переписуватися з чат-підтримкою немає сенсу. Адже вона не ухвалює рішень.
Варто готувати лист-розповідь про свою діяльність, яку подають одразу в юридичний департамент.
Саме там вирішують, розблоковувати вас чи ні. В листі-відповіді потрібно розповісти про себе (чи є у вас ФОП, чи, можливо, вам надходили кошти в подарунок на день народження тощо). Також вам потрібно надати банку свідоцтво про реєстрацію.
Чому банк може заблокувати картку: найпоширеніші причини
Найчастіше банки блокують картки через такі причини:
- компрометація даних або реквізитів платіжної картки;
- нетипові операції на картці;
- перерахування або зарахування коштів незрозумілого походження;
- невиконання клієнтом зобов’язань перед банком або порушення умов договору банківського обслуговування;
- проведення клієнтом фінансових операцій, які не відповідають фінансовому стану або діяльності клієнта.
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