Декретні виплати 2023 для тих, хто не працює: що потрібно знати – пояснює експерт

Народження дитини є важливою подією. А допомога по вагітності та пологах – суттєва підтримка для майбутньої матері. Однак якими будуть декретні виплати для матусь, що не працюють, цього року – читайте в матеріалі.

Декретні виплати 2023 для непрацюючих: сума

За словами бухгалтера Олени Панченко, для жінок, які не працюють і не перебувають на обліку в Центрі зайнятості, сума декретних виплат становить 25% від розміру прожиткового мінімуму.

У 2023 році прожитковий мінімум для працездатних осіб у розрахунку на місяць становить 2 589 грн. Тому розмір декретних для жінок, які не працюють, становить в місячному розмірі 647 грн.

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Хто має право на декретні виплати та як їх отримати

Експерт стверджує, що в Україні кожна жінка має право на декретні виплати. Однак що стосується тривалості їх виплат, то термін також різниться. Все залежить від кількості дітей, які очікує жінка.

Якщо очікує на одну дитину, то декретна відпустка складатиме 126 календарних днів декрету (70 днів до пологів та 56 днів після).

Якщо жінка виношує більше, ніж одну дитину – відпустка триватиме 140 днів (по 70 днів до та після пологів).

Якщо вагітна жінка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, вона може розраховувати на оплату 180 днів декретної відпустки. Для отримання таких виплат, необхідно звернутися до органу соціального захисту населення за місцем проживання.

Декретні виплати 2023 для непрацюючих: список документів

В орган соціального захисту населення потрібно взяти такі документи:

заяву за встановленою формою;

листок непрацездатності;

довідку з Центру зайнятості про те, що жінка не перебуває на обліку;

номер банківського рахунку для отримання соціальної допомоги.

Жінки, не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, також мають право на отримання декретної допомоги.

військовослужбовцям надається декретна допомога в розмірі 100% грошового забезпечення;

жінкам, які були звільнені з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи (передбачені декретні в розмірі 100% середньомісячного доходу);

жінки, які зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні (передбачена допомога в розмірі 100% мінімального розміру допомоги по безробіттю);

аспірантки, докторантки, студентки тощо (будуть надані декретні в розмірі місячної стипендії);

жінки, зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності (які не платять ЄСВ). Для них передбачені декретні в розмірі 25% від прожиткового мінімуму для працездатної особи, з розрахунку на місяць;

незайняті жінки. Для них передбачені декретні в розмірі 25% від прожиткового мінімуму для працездатної особи, з розрахунку на місяць.

Перелік документів для оформлення допомоги по вагітності та пологах

Підставою для призначення допомоги є:

заява матері, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

листок непрацездатності – видається жіночою консультацією, в якій вагітна стоїть на обліку;

довідка з основного місця служби, навчання про те, що жінка служить, навчається;

довідка ліквідаційної комісії про те, що жінка звільнена з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи та організації;

довідка з центру зайнятості про те, що жінка зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна;

довідка з банку про відкриття рахунку для отримання соціальних виплат;

Виплачують декретні одноразово, за весь період вагітності та пологів. Щоб їх виплатили, потрібно звернутися для отримання виплат не пізніше ніж через пів року з дня закінчення відпустки.

Фінансова допомога при народженні дитини

Після народження дитини виплачується 41 280 гривень, але не все одразу. Спочатку надходить одноразова допомога у розмірі 10320 гривень, інша сума розбивається на наступних 36 місяців рівними частинами по 860 грн на місяць.

Крім цього, після народження, зокрема впродовж 30 днів після народження дитини, можна отримати Пакунок малюка. Його можна отримати у грошовій чи натуральній формі.

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