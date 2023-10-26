Долар та євро подешевшали: курс валют в Україні на 26 жовтня
У четвер, 26 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 38,62 грн/€1. Це на 28 копійок менше, ніж вчора.
Офіційний курс гривні до долара встановлено на рівні 36,53 грн/$1. Він подешевшав на 5 копійок.
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Який курс валют у банках України 26.10.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,4
|40,4
|Долар
|37,1
|37,7
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,90
|40,90
|Долар
|37,50
|38,10
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|38,62
|39,92
|Долар
|36,55
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,70
|40,70
|Долар
|37,40
|37,85
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,35
|40,25
|Долар
|37,25
|37,80
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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