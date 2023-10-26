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Економіка
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Долар та євро подешевшали: курс валют в Україні на 26 жовтня

Гривня-долар
Фото: УНІАН

У четвер, 26 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 38,62 грн/€1. Це на 28 копійок менше, ніж вчора.

Офіційний курс гривні до долара встановлено на рівні 36,53 грн/$1. Він подешевшав на 5 копійок.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Зараз дивляться

Який курс валют у банках України 26.10.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,4 40,4
Долар 37,1 37,7

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,90 40,90
Долар 37,50 38,10

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 38,62 39,92
Долар 36,55 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,70 40,70
Долар 37,40 37,85

Курс валют в УкрСиббанку:

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Валюта Купівля Продаж
Євро 39,35 40,25
Долар 37,25 37,80
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

євро, долар, Курс валют, Курс валют в Україні
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