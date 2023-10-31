Євро різко здорожчало, долар подешевшав: курс валют на 31 жовтня

У вівторок, 31 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 38,56 грн/€1. Це на 18 копійок дорожче, ніж вчора.

Офіційний курс гривні до долара встановлено на рівні 36,37 грн/$1. Він подешевшав на 5 копійок.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Зараз дивляться

Який курс валют у банках України 31.10.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,4 40,4 Долар 37,1 37,6

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,85 40,80 Долар 37,40 38,00

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 38,53 39,83 Долар 36,34 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,10 40,00 Долар 37,10 37,70

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,25 40,15 Долар 37,25 37,75

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

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