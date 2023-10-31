Євро різко здорожчало, долар подешевшав: курс валют на 31 жовтня
У вівторок, 31 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 38,56 грн/€1. Це на 18 копійок дорожче, ніж вчора.
Офіційний курс гривні до долара встановлено на рівні 36,37 грн/$1. Він подешевшав на 5 копійок.
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Який курс валют у банках України 31.10.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,4
|40,4
|Долар
|37,1
|37,6
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,85
|40,80
|Долар
|37,40
|38,00
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|38,53
|39,83
|Долар
|36,34
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,10
|40,00
|Долар
|37,10
|37,70
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,25
|40,15
|Долар
|37,25
|37,75
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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