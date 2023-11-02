Долар стабільний, євро подешевшало: курс валют на 2 листопада
Нацбанк України встановив на четвер, 2 листопада, офіційний курс гривні до долара на рівні 36,27 грн/$1. Це на одну копійку дешевше порівняно з учорашнім банківським днем.
Курс євровалюти встановлено сьогодні на рівні 38,23 грн/€1. Тобто вона здешевшала на 31 копійку.
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Який курс валют у банках 02.11.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,25
|40,25
|Долар
|37
|37,6
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,8
|40,8
|Долар
|37,45
|37,95
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|38,32
|39,80
|Долар
|36,24
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,1
|39,90
|Долар
|37,1
|37,62
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,15
|40,05
|Долар
|37,1
|37,65
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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