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Економіка
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Долар стабільний, євро подешевшало: курс валют на 2 листопада

курс євро
Фото: Pexels

Нацбанк України встановив на четвер, 2 листопада, офіційний курс гривні до долара на рівні 36,27 грн/$1. Це на одну копійку дешевше порівняно з учорашнім банківським днем.

Курс євровалюти встановлено сьогодні на рівні 38,23 грн/€1. Тобто вона здешевшала на 31 копійку. 

В обмінниках українських банків  вартість валюти різниться.

Зараз дивляться

Який курс валют у банках 02.11.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,25 40,25
Долар 37 37,6

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,8 40,8
Долар 37,45 37,95

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 38,32 39,80
Долар 36,24 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,1 39,90
Долар 37,1 37,62

Курс валют в УкрСиббанку:

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Валюта Купівля Продаж
Євро 39,15 40,05
Долар 37,1 37,65
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

євро, Валюта, Курс валют, Курс долара
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