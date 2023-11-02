Долар стабільний, євро подешевшало: курс валют на 2 листопада

Нацбанк України встановив на четвер, 2 листопада, офіційний курс гривні до долара на рівні 36,27 грн/$1. Це на одну копійку дешевше порівняно з учорашнім банківським днем.

Курс євровалюти встановлено сьогодні на рівні 38,23 грн/€1. Тобто вона здешевшала на 31 копійку.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

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Який курс валют у банках 02.11.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,25 40,25 Долар 37 37,6

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,8 40,8 Долар 37,45 37,95

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 38,32 39,80 Долар 36,24 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,1 39,90 Долар 37,1 37,62

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,15 40,05 Долар 37,1 37,65

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

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