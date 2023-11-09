Рада затвердила держбюджет на 2024 рік

У четвер, 9 листопада, Верховна Рада остаточно затвердила державний бюджет України на 2024 рік.

За документ №10000 проголосували 276 нардепів.

Ключові зміни в держбюджеті-2024 до другого читання

Доходи державного бюджету до другого читання зросли на 22,2 млрд грн – до 1,768 трлн грн. План по доходах збільшили за рахунок ПДВ із ввезених в Україну товарів, податку на прибуток банків, ввізного мита і рентної плати.

Зараз дивляться

Видатки залишилися майже такими самими – 3,35 трлн грн.

Дефіцит держбюджету зменшено на 22 млрд грн. Він тепер становить 1,57 трлн грн.

Зовнішні запозичення зменшили на 103,5 млрд (з $42,9 млрд до $41 млрд), щоб погодити з вимогами Міжнародного валютного фонду.

Були скореговані й макроекономічні показники на 2024 рік, подані Міністерством фінансів:

Прогноз по зростанню реального ВВП зменшили до 4,6 % (у першому читанні було 5%).

Прогноз по інфляції – 9,7% (у першому читанні було 10,8 %).

Середній курс гривні на рік закладено на рівні 40,7 грн за $1 (було 41,4 грн за $1).

Показники держбюджету-2024

Як зазначила голова бюджетного комітету ВР Роксолана Підласа, проєкт державного бюджету-2024 зазнав мінімальних змін до другого читання.

• Сфера оборони

Видатки на сферу національної безпеки та оборони порівняно з першим читанням не змінилися і становлять 22,1% ВВП України, або ж 1,692 трлн грн. Це основна стаття видатків.

Як зазначили в Міністерстві фінансів, передбачені видатки на розвиток оборонно-промислового комплексу: для виробництва зброї – 51 млрд грн та ще 43,3 млрд грн – на БпЛА і морські дрони.

У бюджет заклали норми законопроєкту про переспрямування військового ПДФО на оборону. Протягом 2024 року військовий ПДФО розподілятимуть так: 45% – на безпілотники та морські дрони, 45% – на виробництво боєприпасів та зброї та 10% автоматично розподіляться між військовими частинами.

Видатки на сектор нацбезпеки та оборони будуть покривати виключно внутрішніми надходженнями: податками, митними платежами, дивідендами державних компаній, приватизацією та коштами від розміщення ОВДП.

• Соціальна сфера

На соціальний захист населення в 2024 році спрямують майже 470 млрд грн.

Зокрема, на підтримку ветеранів виділяють майже 15 млрд грн (удвічі більше ніж минулого року). З цієї суми 1 млрд грн – на протезування воїнів. Одна з правок спрямувала 573 млн грн із будівництва Музею голодомору саме на протезування.

Видатки держбюджету на медицину становитимуть 203,4 млрд грн, а на освіту – 179,1 млрд грн.

До другого читання створено додаткову субвенцію на будівництво укриттів у лікарнях (на 1 млрд грн).

На 2024 рік планується збільшення соціальних стандартів. Так, із 1 січня прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць становитиме 2 920 грн.

Для основних соціальних та демографічних груп населення суми прожиткового мінімуму будуть такими:

на дітей до 6 років – 2 563 грн;

на дітей віком від 6 до 18 років – 3 196 грн;

для працездатних осіб – 3 028 грн;

для працездатних осіб, що застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, працівників інших держорганів, оплату яких регулюють спецзакони – 2 102 грн;

для працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури – 1 600 грн;

для осіб, які втратили працездатність – 2 361 грн.

Мінімальну зарплату в 2024 році підвищуватимуть двічі: з 1 січня – до 7 100 грн, з 1 квітня – до 8 000 грн (у місячному розмірі). У погодинному розмірі: з 1 січня – до 42,6 грн, з 1 квітня – до 48 грн.

Середньомісячна заробітна плата в 2024 році становитиме 21 809 грн (за прогнозом Мінфіну).

• Інші видатки

У держбюджеті-2024 рік планується також виділити:

10,2 млрд грн – на культуру та медіапростір;

7,6 млрд грн – на спорт;

2,5 млрд грн – на цифрову трансформацію;

13,6 млрд грн – на сферу науки;

30,9 млрд грн – на підтримку бізнесу.

Окрім сектору оборони, всі інші видатки потрапляють у площину дефіциту бюджету в сумі 1,57 трлн грн. Їх покриватимуть за рахунок зовнішніх запозичень, розміщення ОВДП, надходжень від приватизації.

Потреба у допомозі партнерів на забезпечення видатків, що не пов’язані зі сферою безпеки і оборони, становить близько $41 млрд. Залучення коштів заплановано від Сполучених Штатів, Євросоюзу, Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Японії та інших донорів.

Джерело: Facebook Роксолани Підласої, Telegram Ярослава Железняка

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