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Економіка
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Євро знову здешевшало: курс валют в Україні 9 листопада

Курс валют, долари
Фото: Depositphotos

Станом на четвер, 9 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 36,04 грн/$1.

Порівняно з попередньою добою, він майже не змінився. Різниця становить менш ніж одну копійку (напередодні було 36,037 грн/$1).

Офіційний курс євро сьогодні встановлено на рівні 38,45 грн/€1. Євровалюта подешевшала на 3 копійки.

Зараз дивляться
Курс валют 9 листопада 2023

Фото: НБУ

В обмінниках українських банків курс валют варіюється.

Який курс валют у банках 9 листопада 2023 року

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,4 40,4
Долар 36,8 37,4

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,85 40,85
Долар 37 37,65

Курс валют у Монобанку:

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Валюта Купівля Продаж
Євро 38,55 39,98
Долар 36,03 37,3

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,10 39,90
Долар 37 37,45

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,15 40,05
Долар 36,9 37,45

Як відомо, з початку жовтня Національний банк України перейшов до режиму керованої гнучкості обмінного курсу.

Це не означає, що НБУ відпустив курс національної валюти у вільне плавання. Регулятор компенсуватиме різницю між попитом і пропозицією валюти, завдяки чому курс може рухатися як у бік зростання, так і зниження.

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Гривня - кредит

Джерело: Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

Джерело: НБУ
євро, Гривня, Гривня-долар, Курс валют, Курс валют в Україні
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