Євро знову здешевшало: курс валют в Україні 9 листопада
Станом на четвер, 9 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 36,04 грн/$1.
Порівняно з попередньою добою, він майже не змінився. Різниця становить менш ніж одну копійку (напередодні було 36,037 грн/$1).
Офіційний курс євро сьогодні встановлено на рівні 38,45 грн/€1. Євровалюта подешевшала на 3 копійки.
В обмінниках українських банків курс валют варіюється.
Який курс валют у банках 9 листопада 2023 року
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,4
|40,4
|Долар
|36,8
|37,4
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,85
|40,85
|Долар
|37
|37,65
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|38,55
|39,98
|Долар
|36,03
|37,3
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,10
|39,90
|Долар
|37
|37,45
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,15
|40,05
|Долар
|36,9
|37,45
Як відомо, з початку жовтня Національний банк України перейшов до режиму керованої гнучкості обмінного курсу.
Це не означає, що НБУ відпустив курс національної валюти у вільне плавання. Регулятор компенсуватиме різницю між попитом і пропозицією валюти, завдяки чому курс може рухатися як у бік зростання, так і зниження.
Джерело: Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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Захисника Євгенія Романа. Росіяни взяли його в полон, розстріляли, фактично стратили, але він вижив і доповз до позицій наших армійців. Євгеній каже, що вижив завдяки Богу і певно тому, що має ще призначення в цьому житті.Оксана Михайлова