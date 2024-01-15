Чи відбудеться підвищення виплат у зв’язку з народженням дитини у 2024 році: все, що відомо

У 2024 році в Україні буде підвищення прожиткового мінімуму. Тому планується підвищення дитячих виплат.

Чи відбудеться підвищення виплат у зв’язку з народженням дитини у 2024 році – читайте в матеріалі.

Чи відбудеться підвищення виплат у зв’язку з народженням дитини 2024

Виплати у зв’язку з народженням чи усиновленням дитини у 2023 році становили 41 280 грн. Ця сума не залежить від кількості народжених дітей. Перші 10 320 грн виплачуються відразу, а решта — рівномірними частинами (по 860 грн) протягом наступних 36 місяців.

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У 2024 році не передбачено підвищення виплат у зв’язку з народженням дитини, оскільки ця сума не залежить від розміру прожиткового мінімуму.

Крім того, сім’ї в Україні отримують Пакунок малюка або грошову компенсацію його вартості за кожну новонароджену дитину. У 2023 році розмір грошової компенсації становив 6 816 грн, а з 1 січня 2024 року збільшився до 7 689 грн.

Що відомо про допомогу у зв’язку з вагітністю 2024

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами надається жінкам (і неповнолітнім), якщо вони не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування:

жінки, звільнені з роботи через ліквідацію підприємства, отримують 100% середньомісячного доходу;

безробітні жінки зареєстровані в центрі зайнятості отримують 100% мінімального розміру допомоги з безробіття;

жінкам з-поміж військовослужбовців Збройних сил, Держприкордонслужби, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, інших військових формувань надається100% грошового забезпечення;

студентки закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти отримують виплати у розмірі місячної стипендії.

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