Зарплата мобілізованим 2024: все про виплати та збереження робочого місця

В Україні мобілізовані особи, які визнані військовозобов’язаними та поповнили лави ЗСУ, інших військових формувань, отримують статус військовослужбовців.

Чи зберігаються в такому випадку за ними робочі місця та на яку зарплату розраховувати мобілізованим – читайте в матеріалі.

Зарплата мобілізованим 2024: суми виплат

Виплати військовим в Україні нараховують кількома частинами: зарплата згідно з посадою і званням, вислугою. Та винагорода, яку встановлюють за ініціативою президента на період війни.

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Додаткові надбавки у 100 тисяч гривень отримують ті військові, які беруть участь в активних бойових діях. А 50 тисяч гривень – військові, які виконують бойові завдання у складі військового органу управління. Крім цього, виплати у 30 тисяч гривень виплачують невеликій категорії військовослужбовців (які не залучені до бойових дій).

Що стосується зарплат мобілізованих з місця роботи, то, за словами юристки Анастасії Сілецької, за працівниками зберігається лише місце роботи та їх посада. Скасовується обов’язок роботодавця нараховувати заробітну плату.

З 19.07.2022 набрав чинності ЗУ Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин від 01.07.2022 р. № 2352.

Де відбулися зміни:

у кодексі законів про працю;

ЗУ Про оплату праці;

ЗУ Про відпустки;

ЗУ Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану.

Змін насправді дуже багато, однак одна з найактуальніших – на що можуть розраховувати мобілізовані працівники сьогодні.

Кого стосуються ці зміни

Працівників, призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом, зокрема шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення.

Виняток стосується добровольців з територіальної оборони. Для них ці правила поки що не діють.

За словами експерта, як описувалося вище, за такими працівниками зберігається лише місце роботи та їхня посада. Скасовується обов’язок роботодавця нараховувати заробітну плату.

Але це є лише правом, а не обов’язком, тому роботодавець може продовжувати виплачувати зарплату за власним бажанням.

Хоча проявити таке бажання мають право тільки приватні фірми, бюджетним – заборонено.

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