Які зміни встановлені для ФОП у 2024 році: ліміт доходу та ставки єдиного податку

ФОПи, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, повинні дотримуватися граничної межі щодо сум отримуваних доходів. У разі перевищення ліміту ФОПу доведеться перейти на загальну систему оподаткування.

Який ліміт доходу для ФОП у 2024 році та які ставки єдиного податку — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Ліміт доходу ФОП у 2024 році — розмір

Граничний розмір доходу для ФОП, який надає право перебувати на відповідній групі платників єдиного податку, залежить від розміру мінімальної зарплати. У 2024 році цей ліміт не змінювали, але через збільшення мінімальної заробітної плати у 2024 граничні розміри доходу для ФОП також збільшуються.

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Проєкт закону України Про Державний бюджет України на 2024 рік № 10000 від 15.09.2023 року передбачає, що мінімальна зарплата з 1 січня 2024 року у місячному розмірі становить 7 100 грн.

У 2024 році ліміти для ФОПів такі:

річний дохід для платників І групи (167 мінімальних зарплат) — 1 185 700 гривень;

річний дохід для платників ІІ групи (834 мінімальних зарплат) — 5 921 400 гривень;

річний дохід для платників ІІІ групи (1167 мінімальних зарплат) — 8 285 700 гривень.

— У разі перевищення лімітів ФОП автоматично переводиться на іншу групу або на загальну систему оподаткування. В такому разі податки, що сплачуються, можуть стати більшими. Тому підприємцям важливо стежити за цими показниками.

Зверніть увагу! З 1 серпня 2023 року були скасовані пільги для фізосіб-єдинників І та ІІ груп. Починаючи з серпня 2023 року, за законом № 3219 вони знову сплачують авансові внески з єдиного податку.

Ставки єдиного податку для ФОП у 2024 році

Ставки єдиного податку, відповідно до пункту 293.1 Податкового Кодексу України, є незмінними протягом усього року. Отже, ФОПи у 2024 році повинні вносити такі ставки єдиного податку:

І група — 302,80 гривень на місяць (до 10% від розміру прожиткового мінімуму); ІІ група — 1 420,00 гривень (до 20% від розміру мінімальної зарплати).

Платники єдиного податку третьої групи й надалі сплачують ЄП у розмірі 5% від доходу чи 3% доходу у разі, якщо вони зареєстровані платниками ПДВ.

Єдиний соціальний внесок:

мінімальна сума ЄСВ — 1 562 гривень за січень-березень, 1 760 гривень за квітень-грудень;

максимальна сума ЄСВ — 23 430 гривень за січень-березень, 26 400 гривень за квітень-грудень.

Ставка ЄСВ за себе для ФОПів становить за перший квартал 4 686 гривень, а за другий, третій, четвертий квартали у 2024 році — 5 280 гривень, що становить 22% від мінімальної зарплати щомісяця.

Планові перевірки платників податків 2024: що відомо

ДПС нещодавно опублікувала план-графік проведення документальних планових перевірок платників податків на цей рік. Він містить чотири розділи:

юридичних осіб;

фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів;

фізичних осіб;

юридичних осіб з питань правильності обчислення, повноти й своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

У 2024 році податківці мають провести майже 3300 планових перевірок. Крім цього, у грудні 2023 року набрав чинності закон щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок. Проте платників єдиного податку І та ІІ груп перевірки поки що стосуватися не будуть.

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