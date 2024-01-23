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Економіка
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Кабмін виділив ЗСУ 9,6 млрд грн на закупівлю озброєння і боєприпасів

Денис Шмигаль
Фото: Урядовий портал

23 січня уряд передав Силам оборони 9,6 млрд грн військового ПДФО на закупівлю озброєння, техніки, боєприпасів, засобів захисту.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що 10% від військового ПДФО буде направлено напряму військовим частинам. 

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– Нещодавно виділили рекордні 17,5 млрд грн на будівництво фортифікацій та спрямували 792 млн грн для нагальних потреб військових частин, – нагадав Шмигаль. 

Він додав, що восени минулого року виконавча і законодавча влади злагоджено ухвалили важливе рішення про переспрямування коштів ПДФО, які платять наші військові, з бюджетів громад до спецфонду державного бюджету.

Тож на цей рік ми отримали додатковий ресурс — плюс 51 млрд грн на розвиток ОПК та понад 43 млрд грн — на виробництво дронів.

Зброя для ЗСУ

Наприкінці грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що у 2023 році компаніям українського ОПК вдалося втричі наростити виробництво зброї й техніки порівняно з 2022 роком.

Також є надзвичайно вагоме зростання виробництва боєприпасів, зокрема для артилерії. Системно розгортається виготовлення боєприпасів для вітчизняних дронів, збільшилися кількісні та якісні показники виробництва ракет.

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Джерело: Урядовий портал
Війна в Україні, Денис Шмигаль, Зброя
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