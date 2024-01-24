Як зняти долари з картки Monobank: інструкція

Для того, щоб зняти долари з картки Монобанку, потрібен банкомат і сама пластикова картка. Факти ICTV підготували покрокову інструкцію, як зняти долари з Монобанку.

Монобанк – єдиний банк в Україні, який не має власних банкоматів та відділень. Для обслуговування клієнтів він використовує інші фінансові установи. Тому Монобанк дозволяє знімати готівку не тільки в Україні, але і в будь-якому банкоматі світу. Комісія за зняття готівки фіксована.

Як зняти долари з Монобанку

Для того, щоб зняти долари з Монобанку, необхідно мати валютну картку в Monobank. Якщо доларової та єврокартки немає, то клієнти Монобанку можуть безкоштовно її оформити. Випуск відбувається миттєво, а весь процес займає декілька хвилин.

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Зняти кошти можна з доларової картки Монобанк у банкоматах, що підтримують валютні операції. Комісія за зняття в банкоматі становитиме 0,9% від суми зняття для власних коштів і 4% для кредитних.

Замовити готівку можна в касі банків-партнерів — A-bank та Universal Bank і в деяких відділеннях Укргазбанку (перелік відділень можна дізнатися у служби підтримки банку). Комісія за зняття коштів у касі відсутня.

У деяких відділеннях Укргазбанку та Універсал Банку буде необхідно заздалегідь замовити кошти. Зробити це можна через службу підтримки Монобанк.

При отриманні валюти на касі необхідно:

надати паспорт;

пред’явити ідентифікаційний код;

мати доступ до мобільного застосунку Monobank.

Зняти готівку за кордоном можна в будь-якому банкоматі іншої країни.

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