Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Конфлікт у Дніпрі: поліцейські відмовляються йти до штурмової бригади, в Нацполіції відреагували
У Нацполіції розповіли, в яких областях найбільше ухилянтів
Терміново
Обстріл Золочева 6 лютого: загинуло двомісячне немовля, його мати – у лікарні
Ми рекомендуємо
Електронний кабінет призовника: юристка розповіла, коли та як вони можуть запрацювати
Alyona Alyona & Jerry Heil їдуть на Євробачення-2024 від України
Економіка
Катерина Білоброва, редакторка стрічки

У Польщі мають намір обмежити імпорт олії та цукру з України

У Польщі мають намір обмежити імпорт олії та цукру з України
Фото: УНІАН

У Польщі мають намір запровадити обмеження на постачання цукру та соняшникової олії з України.

Зокрема, міністр сільського господарства Міхал Колодзейчак готує лист із вимогою збільшити податок на додану вартість на ці товари щонайменше на 8%.

Про це польський урядовець розповів в ефірі Polskie Radio.

Зараз дивляться

— Раніше у нас у відомстві не було підрозділу, який би вів підрахунок товарам, що ввозяться до Польщі. Зараз ми аналізуємо це раз на тиждень, надходять повні дані, – зазначив Колодзейчак.

Як приклад він навів малину – з початку року з України було завезено вже кілька тонн цієї ягоди у замороженому вигляді.

— Фактурна ціна замороженої малини становить €1,5, що менше ніж 5 злотих. У Польщі за таку суму невигідно вирощувати сирі овочі. Я на це не згоден, ми будуємо польське виробництво та обмежуємо імпорт, – наголосив міністр.

Колодзейчак наголосив, що ставка ПДВ на українську олію під час ввезення до Польщі 0%, як і для місцевих аграріїв, є неприпустимою.

Нагадаємо, міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини написали колективний лист Єврокомісії з вимогою ввести імпортне мито на українське зерно через нібито недобросовісну конкуренцію.

Читайте також
Уряд Польщі анонсував посилення контролю продукції на кордоні з Україною
У Польщі мають намір обмежити імпорт олії та цукру з України

олія, Україна-Польща, Цукор
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Польща дозволила українцям залишатися до кінця червня зі збереженням виплат
У Польщі мають намір обмежити імпорт олії та цукру з України
Блокада кордону України з Польщею: фермери анонсували нові протести
Польські фермери
Обстріл України, ДРГ у Сумській області, стратегія підтримки США: новини 27 січня
У Польщі мають намір обмежити імпорт олії та цукру з України
Залужний обговорив з Кукулою підготовку військовослужбовців ЗСУ у Польщі
У Польщі мають намір обмежити імпорт олії та цукру з України
Протести польських фермерів: Туск анонсував консультації з Україною
Зеленський і Туск

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь