У Польщі мають намір обмежити імпорт олії та цукру з України

У Польщі мають намір запровадити обмеження на постачання цукру та соняшникової олії з України.

Зокрема, міністр сільського господарства Міхал Колодзейчак готує лист із вимогою збільшити податок на додану вартість на ці товари щонайменше на 8%.

Про це польський урядовець розповів в ефірі Polskie Radio.

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— Раніше у нас у відомстві не було підрозділу, який би вів підрахунок товарам, що ввозяться до Польщі. Зараз ми аналізуємо це раз на тиждень, надходять повні дані, – зазначив Колодзейчак.

Як приклад він навів малину – з початку року з України було завезено вже кілька тонн цієї ягоди у замороженому вигляді.

— Фактурна ціна замороженої малини становить €1,5, що менше ніж 5 злотих. У Польщі за таку суму невигідно вирощувати сирі овочі. Я на це не згоден, ми будуємо польське виробництво та обмежуємо імпорт, – наголосив міністр.

Колодзейчак наголосив, що ставка ПДВ на українську олію під час ввезення до Польщі 0%, як і для місцевих аграріїв, є неприпустимою.

Нагадаємо, міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини написали колективний лист Єврокомісії з вимогою ввести імпортне мито на українське зерно через нібито недобросовісну конкуренцію.

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