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Вказали помилкові дані у декларації? Що робити та який штраф передбачено

чоловік, документи, руки
Фото: Pexels

Заповнення податкової декларації – це кропіткий і складний процес, який вимагає значної концентрації уваги. Але іноді, вже подавши документ, людина може пригадати про незазначені або помилково вказані дані. Що робити у такому випадку, який штраф за це передбачений та у які строки можна виправити викривлену інформацію – Фактам ICTV розповіли керівні партнери юридичної компанії Муренко, Курявий і партнери Олександр Курявий та Нікіта Муренко.

Що таке податкова декларація

Декларація – це заява платника податків про отримані ним за певний період прибутки та розповсюджувані на них відповідні знижки та пільги. Оскільки це офіційний документ, то неправильне його заповнення може мати певні наслідки.

– Саме тому важливим є строк, який надається для виправлення такої декларації, та дотримання етапів корегування такого документу, – кажуть юристи.

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Неправильно заповнена декларація: строки на виправлення документа

Для внесення змін у вже подані декларації людина має змогу подати виправлений документ. Це можна зробити один раз протягом 30 днів після подання декларації.

– Порядок самостійного виправлення помилок, що містяться в раніше поданій податковій декларації, визначений ст. 50 Податкового кодексу України. Це загальне правило, яке поширюється на всіх платників податків, зокрема й на підприємців, які сплачують єдиний податок, – зазначають експерти.

Як виправити декларацію

Якщо ви самостійно знайшли помилку у поданій декларації, то є декілька способів відкоригувати документ.

– У разі самостійного виявлення помилок у раніше поданих деклараціях, які призвели до заниження або завищення податкових зобов’язань, їх можна виправити декількома способами (абз. 1 і 2 п. 50.1 ПКУ), – розповідають юристи.

По-перше, є можливість подати нову звітну декларацію (позначка в полі Звітна нова).

– Це можна зробити у разі виправлення помилки до закінчення граничного строку подання декларації за звітний (податковий) період. Після цього раніше подана декларація з помилками стає недійсною й набуває ознаки стану обробки Історія подання, – пояснюють експерти.

По-друге, можна подати уточнювальний розрахунок до раніше поданої декларації (позначка у полі Уточнювальна).

– Така можливість надається, коли виправлення помилки відбувається після закінчення граничного строку її подання за звітний період, – кажуть експерти.

Третій спосіб виправити неправильно заповнену декларацію – уточнити показники у складі поточної декларації (з позначкою в полі Звітна) за будь-який наступний звітний період, протягом якого було самостійно виявлено невірні дані у минулому.

Якщо неправильно заповнена декларація: що робити та як виправити помилку

Фото: Depositphotos

– Усі зроблені помилки потрібно виправляти у формі декларації, що діє на дату їх виправлення. Зокрема, у разі подання уточнювальної декларації до неї мають бути подані усі додатки, передбачені для заповнення відповідних рядків декларації, незалежно від того, чи виправлялися показники цих рядків та додатків, – розповідають керівні партнери юридичної компанії Муренко, Курявий і партнери Олександр Курявий та Нікіта Муренко.

Штраф за невірно подану декларацію

Помилка у заповненні декларації може загрожувати людині штрафом від 1 тис. до 2,5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

– Якщо особа, яка подала податкову декларацію і виявила в ній помилки, не виправила невірні дані, відповідно до статті 50 Податкового кодексу України вона зобов’язана сплатити суму недоплати, яка виявилась під час перевірки декларації, – пояснюють експерти.

У разі, коли невірні дані стали причиною скорочення заниження податкового зобов’язання, як правило, людині разом із сумою недоплати необхідно буде сплатити й штраф у розмірі 3%.

– Якщо помилка, яка виправляється, призвела до заниження податкового зобов’язання, то в загальних випадках відповідно до п. 50.1 ПКУ платнику податків доведеться сплатити не лише суму недоплати, а й штраф у розмірі 3%, – уточнюють Олександр Курявий та Нікіта Муренко.

Зокрема, передбачено збільшення штрафу, якщо не зробити це у межах відведених термінів.

– У разі подання уточнювального розрахунку суму недоплати і штраф у розмірі 3%  від такої суми необхідно сплатити до його відправлення. Якщо цього не зробити, за нормами п. 120.2 ПКУ до платника податків застосують санкцію у розмірі 5% від розміру недоплати, – кажуть юристи.

Також відповідальність передбачена не лише за помилки у декларації, а й за несвоєчасне подання відповідної документації.

– Зокрема, для осіб, які мають обов’язок подавати податкову звітність, передбачена відповідальність за несвоєчасне подання або неподання такої звітності, – запевняють експерти.

Так, статтею 120 Податкового кодексу України встановлено, що неподання платником податків або іншими особами декларації або несвоєчасність такої дії карається штрафом у розмірі 340 грн. За повторне порушення особа зобов’язана сплатити штраф у розмірі 1 020 грн.

Також варто зазначити, що коли йдеться про інших осіб, то потрібно розуміти, що це ті, хто зобов’язаний нараховувати і сплачувати податки та збори, платежі, контроль за погашення яких покладено на органи контролю.

– Так, статтею 120 Податкового кодексу України встановлено, що неподання  або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов’язаними нараховувати і сплачувати податки та збори, платежі, контроль за сплатою яких покладено на контролюючі органи, податкових декларацій (розрахунків), а також іншої звітності, обов’язок надсилання якої до контролюючих органів передбачено ПКУ, – тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 340 грн за кожне таке порушення. За повторного порушення особа зобов’язана сплатити штраф у розмірі 1 020 грн, – пояснюють юристи.

Таким чином, оскільки помилки у деклараціях є досить серйозним порушенням, варто відповідально ставитися до їх заповнення, а у разі виявлення недостовірних даних одразу діяти відповідно до вищевказаної інструкції.

До речі, раніше Факти ICTV писали, що таке податок на розкіш і хто його має сплачувати.

Війна в Україні, Декларації, Документи, Податки, Податковий кодекс, Податок
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