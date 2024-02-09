Виплати ВПО та малозабезпеченим родинам: що зміниться з березня 2024 року

Виплати ВПО з березня 2024 року будуть перепризначені ще на 6 місяців для більшості громадян, які їх отримують. Також розширено програму допомоги малозабезпеченим сім’ям.

Про адресність у виплатах переселенцям та малозабезпеченим родинам з 1 березня розповіла перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак.

Виплати ВПО з 1 березня 2024 – що зміниться

– Уряд ухвалив рішення, яке стосується відразу двох ключових інструментів підтримки громадян – внутрішньо переміщених осіб та малозабезпечених сімей. Щодо допомоги ВПО – усі, хто її отримує, отримуватимуть її автоматично до кінця лютого, а з 1 березня може бути перепризначено ще на 6 місяців більшості громадян, які її отримують, але відповідно до певних критеріїв, – пояснила вона.

Зараз дивляться

За її словами, уряд одночасно розширив програму допомоги малозабезпеченим сім’ям – тепер навіть якщо у родині є працездатна особа, яка не працює і за неї не сплачується єдиний соціальний внесок (ЄСВ), вона має право на соціальну допомогу.

– Тобто уряд змінив правила надання допомоги малозабезпеченим родинам так, що зараз і ВПО, і особи, які повертаються з-за кордону, навіть якщо вони не працюють і не сплачують ЄСВ, мають право на отримання цієї допомоги, – додала вона.

Марчак зауважила, що уряд фактично розблокував інструмент для підтримки цих категорій громадян, оскільки розуміє, що переселенці та українці, які повертаються з-за кордону, найімовірніше, після переміщення просто не мають роботи і джерела доходів.

Виплати малозабезпеченим сім’ям після повернення з-за кордону: умови

Перша заступниця глави Мінсоцполітики каже, що ця допомога спрямована на швидку підтримку таких родин, хоча, звісно ж, це не означає, що держава постійно цим займатиметься.

– Ціллю уряду є стимулювання громадян шукати роботу, працювати, мати власні джерела доходів і сплачувати податки. Тому звернутися по допомогу можна, навіть якщо ви ще не працюєте і не стали на облік в центрі зайнятості, – каже Марчак.

Але тут є також вимога – після призначення допомоги працездатні члени родини (якщо у них немає, наприклад, необхідності доглядати за маленькими дітьми чи людьми з інвалідністю) мають стати на облік у центрі зайнятості, або працевлаштуватися, або ж звернутися за грантом на відкриття власного бізнесу.

– Не йдеться про те, що якщо в тебе немає роботи чи ти ще не на обліку в ДЦЗ, то тобі не буде призначено допомогу. Але після того, як буде призначено, треба думати про те, як далі родина отримуватиме власні джерела доходів, – підсумувала вона.

На яку допомогу може розраховувати така родина

Ключовий інструмент для підтримки такої родини, за словами Марчак, – це допомога малозабезпеченим, яка призначається на 6 місяців, а розмір її залежить передусім від кількості членів сім’ї та її складу.

– Тому що розмір малозабезпеченим розраховується залежно від прожиткового мінімуму на конкретну особу. Для дорослої людини він один, для дитини – інший, як і для людини з інвалідністю. Також він залежить від власних доходів родини, – наголосила заступниця міністра.

Виходячи з цього, родина з чотирьох осіб може отримати приблизно до 10 тис. грн допомоги.

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