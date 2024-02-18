Допомога ВПО: кому потрібно звернутися із заявою для продовження виплат

Уряд України ухвалив постанову, згідно з якою вносяться зміни в порядок призначення виплат на проживання для внутрішньо переміщених осіб.

Як змінюються виплати для ВПО

З 1 березня виплати для ВПО планують продовжити для більшості нинішніх отримувачів допомоги, які належать до найбільш вразливих категорій.

Ще на шість місяців автоматично продовжуються виплати для ВПО, які не мають можливості працювати. Зокрема:

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для пенсіонерів, в яких станом на 1 січня 2024 року розмір пенсії не перевищує 9 444 грн (чотири прожиткових мінімуми для осіб, що втратили працездатність);

осіб з інвалідністю першої чи другої групи, дітей з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворих дітей (перелік – у постанові);

сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з-поміж віком до 23 років, а також батьків-вихователів і прийомних батьків.

Проте значна кількість переселенців зможуть отримати виплати ще на шість місяців після подання нової заяви.

Кому потрібно подати заяву на виплати ВПО

Право на продовження виплати серед ВПО ще на шість місяців за заявою мають:

малолітня дитина, яка прибула в нову громаду без супроводу законного представника;

вагітна жінка після 30 тижня вагітності (27 тижня вагітності — для жінок, яких віднесено до I—IV категорій осіб, постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС);

людина, яка втратила працездатність, але не має права на пенсійну виплату, або отримує державну соціальну допомогу (за умови, що середньомісячний сукупний дохід на одну особу в родині не перевищує 9 444 грн).

Крім того, держава надає додаткову підтримку батькам, які не мають можливості працювати, доглядаючи дітей.

Допомога продовжуватиметься за заявою, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім’ї не перевищує 9444 грн:

для осіб працездатного віку, які не працюють і доглядають за дитиною до 14 років;

родин, в яких виховується троє і більше дітей до 18 років (вони всі мають проживати в родині та не виховуються в інтернатних закладах).

Ці родини отримають допомогу, якщо проживають на території, де ведуться чи можливі бойові дії, запевняють в уряді.

Які ще ВПО отримають виплати

Родини, які проживають в умовно безпечних регіонах України, але в цих населених пунктах немає можливості віддати дитину до дитячого садочка, а навчання у школі відбувається онлайн або в змішаному форматі, можуть подати заяву й отримувати виплати протягом шести місяців.

Допомога для ВПО продовжується за заявою в разі:

якщо людина працездатного віку не працює, але зареєструвалася в центрі зайнятості, чи шукає роботу та в родині є діти, які відвідують садочки, школи, навчаються в закладах освіти.

особи, які доглядають за особою з інвалідністю першої групи або до 18 років, першої чи другої групи внаслідок психічного розладу, досягли 80-річного віку або доглядають за тяжкохворою дитиною;

В усіх цих випадках допомога призначатиметься на всіх осіб з-поміж ВПО у родині. Але інші члени сім’ї, які не працюють, мають зареєструватися в центрі зайнятості. Якщо вони цього не зроблять, виплата допомоги для переселенців припиняється через місяць.

Джерело : Урядовий портал

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