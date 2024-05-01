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Економіка
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Тарифи на електроенергію: скільки українці будуть платити з 1 травня

Лампа - світло
Фото: Pexels

Тарифи на електроенергію з 1 травня 2024 року не зміняться. Якими будуть ціни на світло з 1 травня – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Тарифи на електроенергію з 1 травня

26 квітня уряд продовжив рішення про надання електроенергії за пільговими тарифами для населення.

Таким чином у травні 2024 року за світло споживачі й надалі платитимуть 2,64 грн за кВт/год. Отже, тарифи на світло залишаться на поточному рівні.

Зараз дивляться

– Залишаємо цю ціну без змін. Положення про покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії буде продовжено до 31 травня, – повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Коли зміниться вартість електроенергії

Тариф 2,64 грн за кВт/год був встановлений з 1 червня 2023 року. Він мав діяти до 30 квітня 2024 року, однак Кабмін продовжив таку вартість до кінця травня.

Наприкінці березня міністр енергетики Герман Галущенко сказав, що питання про підвищення тарифів на електроенергію для населення поки що не розглядається і говорити про це зарано.

Водночас останні місяці Росія активізувала ракетні та дронові удари по об’єктах енергетичної інфраструктури України.

Минулого року тарифи на світло довелося збільшити саме через атаки на енергетику.

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електроенергія, Комунальні тарифи, Тарифи
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