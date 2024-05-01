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Економіка
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

У квітні Україна вийшла на довоєнні показники експорту – Мінекономіки

експорт продукції
Фото: Pixabay

Україна у квітні експортувала рекордний обсяг продукції, який склав понад 13 млн т, що перевершило показники лютого 2022 року.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

У квітні Україна експортувала 13 млн т продукції

Зазначається, що в грошовому вимірі експорт минулого місяця сягнув $3,3 млрд, для порівняння у квітні 2023 року він становив $3,06 млрд.

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— За підсумками квітня маємо рекордний з часу широкомасштабного вторгнення Росії в Україну обсяг експорту – 13,1 млн тонн. Це на 1,3 млн тонн більше, ніж у березні. І більше, ніж Україна експортувала в лютому 2022 року, – зазначила очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко.

За її словами, на зростання показників експорту вплинуло, зокрема, відкриття альтернативного морського коридору влітку 2023 року, який дає змогу Україні експортувати, зокрема, зерно та метал.

Також перспективі реалізації експортного потенціалу України сприяє програма страхування суден UNITY, створена спільно з британським урядом та пулом страхових компаній.

У Мінекономіки зауважили, що позитивно вплинуло на експорт також розширення пропускної здатності Ліній Солідарності, передусім з Молдовою і Румунією, а також покращення умов транспортування вантажів залізницею до дунайських портів.

Нагадаємо, у січні 2024 року українські виробники експортували 12 млн тонн продукції. Тоді це був рекордний показник за час широкомасштабного вторгнення.

Джерело: Мінекономіки
Експорт, Мінекономрозвитку, Юлія Свириденко
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